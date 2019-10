Kremmen

Andreas Gabalierkommt nach Kremmen – könnte man zumindest meinen. Es ist sein Double Norry, der bald einen Auftritt in der Stadtparkhalle hat. Er singt seine größten Hits. Am Sonnabend, 16. November, heißt es „Der Herbst tanzt Schlager“. Zu dieser Show kommt auch Jörg, das Double von DJ Ötzi. Beide sind von der „Double Show Nr. 1 in Deutschland“.

Schlager, Disco-Fox und Party-Hits versprechen die Veranstalter Tobo vom Veranstaltungsservice Tobo und der Urst Agency.

Beginn ist um 18 Uhr in der Kremmener Stadtparkhalle. Die Karten kosten einzeln 13 Euro, es gibt aber Rabatt bei der Abnahme im 10er-Pack, das kostet 110 Euro, als 11 Euro pro Ticket. Die Karten sind im Vorverkauf erhältlich in der Tourismusinfo im Scheunenviertel.

Von MAZonline