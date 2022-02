Mit dem Motorrad am Beetzer Strand unterwegs

Beetz

Eigentlich ist der Beetzer See in Sommerfeld und Beetz eine echte Naturidylle. Auf beiden Seiten gibt es Zugänge zum Baden mit einem größeren und einem kleineren Sandstrand.

Ein MAZ-Leser machte nun aber in den vergangenen Tagen eine Beobachtung, die er alles andere als lustig fand. Er ist der Redaktion namentlich bekannt.

„Ich bin momentan in der Klinik und habe eine Runde um den See gemacht“, erzählte er. „Auf der Beetzer Seite auf einer Bank sitzend habe ich schon von weitem zwei Leute mit Motorrädern anfahren hören.“ Er ergänzte, dass wegen des schönen Wetters am vergangenen Wochenende sehr viele Menschen rund um den See unterwegs waren, auch Familien mit Kinder.

Motorradspuren am Strand.. Quelle: privat

Die Motorradfahrer seien von Richtung Sommerfeld aus dem Wald gekommen und direkt am See entlang bis zur Beetzer Seite gefahren. „Oder besser gesagt: Die haben Scheibe gespielt.“ Mit den Motorrädern seien sie über den Strand gefahren, entsprechende Spuren waren dann auch im Sand zu sehen. An einigen Stellen nur die Spuren selbst, an anderen Stellen waren die „Hinterlassenschaften“ wilder. Als die Motorradfahrer den Passanten bemerkt hatten, gab es offenbar ein Gespräch.

„Das war das erste Mal, wo ich das selbst beobachtet habe, aber die müssen schon öfter da gewesen sein, weil sie sich sehr gut auskannten“, so der MAZ-Leser. Schäden seien entstanden, indem sie den Strand auf beiden Seiten durchpflügt haben und Flächen befahren haben, auf denen Kinder sonst Fußball gespielt haben. „Selbst die Patienten, die hier spazieren gehen, wurden ja in dem Moment auch gefährdet, weil dort eigentlich Durchfahrtsverbot herrscht. Das aber leider nur von der Beetzer Seite aus.“

Peter Winkler: „Es ist nicht schön“

Peter Winkler, der Ortsvorsteher von Beetz, war am Dienstagnachmittag mal am See schauen. „Ich habe tatsächlich zwei Fahrspuren im Strandbereich gesehen“, sagte er. „Es ist nicht schön.“ Bislang habe er das noch nicht beobachten können, dass Motorradfahrer auch am Strand unterwegs seien. Im vergangenen Jahr habe er einmal beobachten können, dass ein Auto auf die Festwiese am See gefahren sei. „Da sind dann Einwohner runtergegangen. Das waren drei junge Leute aus dem Nachbarkreis OPR.“ Sie hätten sich dann wieder mit dem Auto entfernt. Noch im Laufe dieses Frühjahrs soll es laut Ortsvorsteher Peter Winkler wieder eine neue Sandauffüllung am Beetzer Strand geben.

Von Robert Tiesler