Kremmen

Die Zukunft der Arztpraxis in der Ruppiner Straße 8 in Kremmen ist gesichert. Am 1. Oktober nimmt dort Ilka Winkler ihre Arbeit auf. Sie ist Internistin und Hausärztin und wird das Team um die Ärztin Marianne Scholz und Schwester Sandra verstärken und voraussichtlich Anfang 2022 die Praxis auch übernehmen.

Ilka Winkler praktizierte bis jetzt in einer Ambulanz in Berlin-Pankow, sie hat an der Humboldt-Universität studiert und ihre Facharztausbildung an der Charité und anderen Berliner Kliniken absolviert. Dass sie künftig in Kremmen arbeiten wird, ist für sie ein großer Vorteil – denn mit ihrer gesamten Familie wohnt sie seit sieben Jahren in Flatow. „Wir leben dort in einem Mehrgenerationenhaus“, erzählt die 44-Jährige. In Berlin habe bei ihr und ihrer Familie zuvor die Sehnsucht nach dem Land geherrscht. „Wir haben die Ruhe gesucht.“

Marianne Scholz (M.) mit ihrer neuen Kollegin Ilka Winkler (r.) und Schwester Sandra. Quelle: Robert Tiesler

Auch der Wunsch nach einer eigenen Praxis habe bei Ilka Winkler schon länger bestanden. Nach Jahren in einem Angestelltenverhältnis wolle sie nun auf eigenen Beinen stehen. „Nur gab es bisher noch nicht die richtige Möglichkeit dafür.“ Auch in Kremmen wird sie in der Praxis zunächst angestellt sein. Wenn alles klappt, übernimmt sie aber zum Jahreswechsel.

Marianne Scholz hat die Praxis an der Ruppiner Straße dann gut ein Vierteljahrhundert lang geführt. „Seit dem Frühlingsanfang 1997“, erzählt sie. Vorher hat sie im Kremmener Landambulatorium, unweit des Marktplatzes, gearbeitet. Ursprünglich stammt sie aus Wittenberge, Mitte der 90er zog sie dann nach Kremmen. Sie lebt im Haus, direkt über der Arztpraxis – auch weiterhin.

Eigentlich sollte die Praxis schon Anfang dieses Jahres übergeben werden – doch daraus sei nichts geworden, auch weil Marianne Scholz krank geworden ist. „Das hat sich ein bisschen hingezogen“, sagt sie. Im Dezember wird sie 70, dann will sie Fakten geschaffen haben und zum Jahreswechsel die Praxis an Ilka Winkler abgeben.

Ilka Winkler (r.) übernimmt 2022 die Praxis von Marianne Scholz. Quelle: Robert Tiesler

Das heißt aber nicht, dass Marianne Scholz dann in den Ruhestand gehen wird. „Ich bin Facharzt für Kinderheilkunde“, sagt sie. Deshalb will sie sich künftig – wenn auch nicht ausschließlich – den Kindern und Jugendlichen widmen. Voraussichtlich zweimal in der Woche möchte sie ab Januar praktizieren. Darauf freut sie sich sichtlich, und die Chemie zwischen den beiden Ärztinnen und der Schwester Sandra scheint sehr gut zu sein – es wird beim Pressetermin viel gescherzt und gelacht. Marianne Scholz sieht das auch so und sagt: „Bei uns wird viel gelacht, geweint und getröstet.“ In den vergangenen 24 Jahren habe sie alle Stimmungslagen erlebt.

Es sei nicht einfach gewesen, eine Nachfolge für die Kremmener Praxis zu finden. „Viele haben nicht mehr den Mut, alleine eine Praxis zu führen“, sagt die 69-Jährige. Hinzu komme der allgemeine Ärztemangel. „Und man wird ja hier auch mit vielen Dingen konfrontiert.“ Dass ab 1. Oktober in der Praxis wieder der Regelbetrieb aufgenommen werden könne, freut Marianne Scholz. Geöffnet ist dann montags und dienstags von 8 bis 13 Uhr, mittwochs von 15 bis 18 Uhr, donnerstags von 13 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 11 Uhr. Immer am Mittwochvormittag ist Zeit für Pflegeheim-Visiten. „Da gehen wir in die Heime“, sagt Ilka Winkler. Oder es werden Hausbesuche für die Patienten absolviert, die nicht in die Praxis kommen können.

Bei Marianne Scholz herrscht in diesen Tagen sehr viel Dankbarkeit. „Ich danke meinen Patienten für die langjährige Treue“, sagt sie. Immerhin gebe es Menschen in Kremmen, die sie schon seit der Kindheit betreue. Außerdem ist sie extrem dankbar für die vielen Genesungswünsche, die sie während ihrer Krankheit erreicht haben. Sie mag die Kremmener. „Sie sind handfest und freundlich. Es ist hier manchmal sehr familiär. Und sie verstehen auch mal ein direktes Wort.“

Von Robert Tiesler