Kremmen

Im Rahmen von internen Ermittlungen wurde am Mittwochabend (29. April) ein Mitarbeiter eines Unternehmens beim Diebstahl von Fernsehgeräten ertappt. Der Mann hatte sich bei Auslieferungen in der Vergangenheit offenbar immer mal wieder unberechtigt zu viele Waren auf sein Fahrzeug geladen und diese nicht ausgeliefert. Nach bisherigen Erkenntnissen entstand dem Unternehmen ein Sachschaden von mindestens 10.000 Euro. Der 24–jährige Berliner wurde vorläufig festgenommen, die Ermittlungen dauern an.

Von MAZonline