Mitten am Tag: Einbrecher in Flatow unterwegs

Im Zeitraum von 10 bis 11.30 Uhr sind bisher unbekannte Täter am Dienstag (5. Januar) in ein Einfamilienhaus in der Straße des Friedens in Flatow eingebrochen. „Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Seitenfenster in das Gebäude“, erläuterte Dörte Röhrs, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord.

Der Bewohner des Hauses bemerkte beim Heimkommen Licht im Haus und alarmierte die Polizei, im Haus befand sich allerdings niemand mehr. Ob etwas gestohlen wurde konnte noch nicht abschließend festgestellt werden, auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Kriminaltechniker der Polizei sicherten Spuren, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

