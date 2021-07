Kremmen

Der zweite Anlauf. Und nun aber wirklich. Eigentlich sollte es in der Kremmener „Kombüse 11“ schon am 2. November 2020 das erste Mal Frühstück geben. Aber dieser 2. November 2020 war auch der Tag, an dem der zweite große Lockdown wegen des Coronavirus in Kraft getreten war. Aus dem Frühstück sollte erst mal nichts werden – für Betreiber Andreas Dalibor hätte es sich nicht gelohnt, zum Start nur einen Außer-Haus-Verkauf anzubieten, wie er sagte. „Dann sollte es zum 1. Dezember losgehen, aber irgendwann war dann klar, dass es so schnell nicht gehen wird“, erzählte Andreas Dalibor am Montag.

Acht Monate musste er warten. „Ich habe den Juni auch noch abgewartet, weil man da für die Innengastronomie noch den Coronatest brauchte. Aber ich glaube, morgens um halb 6 kommt noch kein Bauarbeiter vorbei, der schon einen Coronatest gemacht hat.“ Am Montagfrüh um 5.30 Uhr war Andrea Busse vom Kremmener Tourismusinformationspunkt der erste Gast. „Es war danach eigentlich nie leer“, so Andreas Dalibor am Montagvormittag. Die „Kombüse 11“ im Kremmener Scheunenviertel, direkt neben dem Theater „Tiefste Provinz“ soll immer montags bis donnerstags von 5.30 bis 10 Uhr zum Frühstückstreffpunkt werden.

Gäste an der „Kombüse 11“. Quelle: Robert Roeske

„Ich denke, der Bedarf ist da“, so der neue Frühstücksmann. „Der Kiosk in der Berliner Chaussee ist nicht mehr da, vorher gab es Frühstück direkt im Bahnhof.“ Parkplätze gibt es direkt vor der Haustür. Gegessen werden kann im Laden oder auch davor, wenn das Wetter mitspielt. Angeboten werden Curry- und Bockwürste, belegte Brötchen, Leberkäse, selbst gemachte Bouletten und Rührei. „Den Eintopf, den ich auch anbieten wollte, habe ich aber schon runtergestrichen. Das war eine Schnapsidee von mir.“ Vor 10 Uhr würde niemand schon Suppe haben wollen, sagte er.

Mit dem ersten Tag ist Dalibor zufrieden. Bis nach 10 Uhr saßen Kunden bei ihm im Laden. Die Bockwurst war ausverkauft, und als gegen 10.30 Uhr überraschend weitere Kunden auftauchten, gingen auch die letzten Knacker für diesen Tag raus. Aber eine Erkenntnis gab es für den 63-Jährigen: „Zwei Stunden Vorbereitungszeit reichen nicht.“ Um 2.30 Uhr sei er aufgestanden, um 3.30 Uhr war er im Laden, um dann um 5.30 Uhr zu öffnen. „Ich muss morgen noch mal eine halbe Stunde früher aufstehen.“ Zwiebeln müssen geschnitten werden, heißes Wasser für den Kaffee, Brötchen in den Ofen und auskühlen lassen, danach belegen.

2.30 Uhr, oder sogar um 2 Uhr aufstehen – echt früh. „Normalerweise wache ich um 3 Uhr auf und schlafe dann noch ein bisschen.“ Das ist an vier Tagen pro Woche erst mal vorbei. „Freitags kann ich dann richtig ausschlafen.“ Wenn um 10 Uhr Schluss ist, macht er noch ein Stündchen sauber – und dann wird noch ein bisschen geschlafen.

Im Theater nebenan geht es am kommenden Sonnabend weiter. Dann tritt dort die Band „Maxi“ aus Schwante auf.

Von Robert Tiesler