Müllberg im Waldstück bei Flatow: Farbeimer, Dachreste, alte Pflanzen

„Unfassbar“, schreibt Adrian Hey. Der Flatower hat auf seiner Laufrunde am Sonntag einen Riesen-Müllberg im Wald zwischen seinem Heimatdorf und Tietzow ( Havelland) nähe der Autobahn 24 entdeckt. „Da war alles dabei. Farbeimer, Dachreste, alte Pflanzen. Ein Hänger reicht da nicht aus. Oder er ist mehrmals gefahren“, denkt sich Adrian Hey. „Jemand muss seine Wohnung aufgelöst haben.“

Der Flatower, der am Sonntag über Tietzow nach Staffelde zurück nach Flatow fast zehn Kilometer lief, geht davon aus, dass der Täter aus der Umgebung kommt. „Vielleicht liest er das hier und holt den Müll wieder weg. Wenn er ein bisschen Anstand hat.“

Farbeimer, Dachreste, alte Pflanzen – Müllberg bei Flatow. Quelle: privat

Die Empörung ist groß. „Die Strafe für sowas müsste so teuer sein, dass – wenn sie mal einen erwischen – der richtig Sorgen hat“, findet MAZ-Leser Christian Eichelmann, der die Bilder auf Facebook kommentierte. „Da hat er recht“, fügt Hey hinzu.

Von Sebastian Morgner