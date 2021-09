Musik aus Beetz: Sie sind „Zujezogen“ und erzählen punkige Lebensgeschichten

Beetz

Sie sind „zujezogen“, und sie nennen sich „Zujezogen“. Das ist die Band, die in der Regel jeden Donnerstag in einem Beetzer Proberaum zusammenkommt: Wulf singt und spielt Gitarre, Matze sitzt am Schlagzeug, und Felix spielt den Bass.

Im November 2018 haben sie sich das erste Mal getroffen, „und ein bisschen rumgespielt“, erzählt Wulf Hein. „Kennengelernt haben wir uns durch die Arbeit.“ Denn der Beetzer arbeitet in der Sommerfelder Kita, ist seit dem Sommer 2020 auch dessen Leiter. „Matze hatte seine Kinder in der Kita“, erinnert sich Wulf Hein. „Er hatte dann auch mal einen Song für die Kita geschrieben.“ So kamen sie ins Gespräch. Sie begannen, gemeinsam Musik zu machen. Dabei kommen sie eigentlich aus ziemlich verschiedenen Richtungen: Matze kommt aus dem Popbereich, Felix vom Rock-Metal und Wulf aus der Punkszene. Dementsprechend war der erste Arbeitstitel für die Band auch „Stoner Jazz Punk“.

Die Band Zujezogen aus Beetz hat ihr Album "Fuchs the System" rausgebracht. Quelle: privat

Dabei passt „Zujezogen“ viel besser, denn alle drei sind vor einigen Jahren nach Beetz gezogen. „Wobei der Name auch bedeuten kann, dass man sich was zugezogen hat“, erklärt Matze, alias Matthias Trümper. Er lebt seit zwölf Jahren in Beetz, stammt eigentlich aus Göttingen. Ursprünglich wollte die Familie nur ein Wochenendgrundstück,aber als klar war, dass es in Sachen Kita in Berlin eng wird, zogen sie ganz nach Beetz.

Wulf lebt seit vier Jahren in Beetz, In Neuruppin hatte er keine Arbeit gefunden, und eigentlich wollte er nur für ein Jahr in der Sommerfelder Kita arbeiten. „Aber dann wollte ich nicht mehr weg“, so Wulf Hein weiter. Er lernte seine Frau kennen, er wurde Vater – und Beetz wurde die neue Heimat.

Felix ist vor sieben Jahren aus Berlin ins Dorf gezogen. „Ich bin zufällig hier gelandet. Wir haben Haus und Grundstück gesucht, wir wollten raus aus dem Friedrichshain. Wir sind dann hier gelandet, hier passte alles“, erinnert er sich.„Es hat sich dann alles gut zusammengefügt“, erzählt Sänger Wulf. Sie mögen es, gemeinsam Zeit zu verbringen – auch mit den Familien. Wenn sie sich zum Proben treffen, werden nicht nur die Songs gespielt – zwischendurch wird geraucht und gequatscht.

Die Lieder sind Lebensgeschichten

Ihre Lieder sind Lebensgeschichten. „Lustige und traurige Situationen, die wir erlebt haben. Ein Stück Selbstverarbeitung“, erzählt Wulf Hein. In einem Song heißt es: „Das mit uns ist lebenslang“, es geht um Beziehungen, um Frauen, um Jaqueline die „nur poppen“ will, „aber auch der Tod ist öfter mit dabei. Viele Songs drehen sich um die Familie und die eigenen Kinder.“ Rund 100 Songs gebe es, die aber bei weitem nicht alle ausgereift und fertig seien. Im Repertoire seien etwa 16 Songs.

„Wir haben auch schon probiert, zu covern“, erzählt Wulf. „Aber noch haben wir so viele Ideen, eigene Songs zu schreiben.“ Felix ergänzt: „Bei euch beiden brauchen wir das gar nicht. Immer wenn was passiert, wird ein Song draus gemacht.“ Wulf ergänzt: „Ja, ich habe viele Texthefte.“ In einem Lied geht es um den Kauf von Tampons, wie Matze erzählt. „Einer wird zum Einkauf geschickt, und das ist dann ganz kompliziert, und es gibt Ärger, weil der falsche Tampon gekauft wurde.“ Die Musik hat Tempo, erinnert in der Art und Weise manchmal an punkige Ärzte-Songs. „Uns ist wichtig, dass die Leute die Texte verstehen, es geht nicht um die Melodie, sondern um die Texte“, erklärt Matze.

Album: „Fuchs the System“

Ende August hatte die Band einen Auftritt beim Sommerfelder Feuerwehrfest. „Das hat echt Spaß gemacht“, sagt Wulf Hein. „Das ist ja das, was wir uns gewünscht haben.“ Live-Auftritte waren wegen Corona davor nicht möglich. Kürzlich hat die Band das Album „Fuchs the System“ rausgebracht. Es entstand im Proberaum, bearbeitet wurde es bei „Tonicum Musik“ in Groß-Ziethen. Für 12 Euro kann man es im Kremmener TIP oder bei Getränke Wolff in Sommerfeld kaufen.

Von Robert Tiesler