Die aktuellen Sicherheitsbestimmungen rund um das Coronavirus sorgt nun auch für eine Verschiebung des großen Kremmener Opernevents. „Aufgrund der aktuellen Sachlage wird die Veranstaltung , Nabucco’ am 13. August an der Seelodge in Kremmen nicht stattfinden“, teilte Franziska Bauer von den Agentur „Paulis – Das Veranstaltungsbüro“ mit.

„Die Veranstaltungsverbote, Abstandsregelungen und Auflagen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung von Covid-19 betreffen alle unsere Veranstaltungen bis zum 31. August 2020. Diese Ausnahmesituation stellt die Künstler, uns und die gesamte Veranstaltungsbranche vor riesige Herausforderungen, Kultur weiterhin live erlebbar zu machen“, so Franziska Bauer weiter. Sie hofft auf die Geduld der Opernfans.

Aber es gibt schon einen Ersatztermin. Allerdings wird der erst im kommenden Jahr stattfinden. „Wir freuen uns den nun feststehenden Ersatztermin am Donnerstag, 5. August 2021 an der Seelodge in Kremmen, Beginn 20 Uhr, verkünden zu können.“ Die bereits gekauften Karten behalten für den Ersatztermin Ihre Gültigkeit, ein Umtausch sei nicht notwendig.

Open Air-Produktionen bedeuten für jedes Opernensemble eine besondere künstlerische Herausforderung. Hier gelte es, Aufführung und Ambiente der Spielstätte zu einem unvergesslichen Opernspektakel zu vereinen.

