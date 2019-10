Kremmen

Vor dem Amtsgericht Oranienburg beginnt am Donnerstag der Prozess gegen einen Mann, dem vorsätzliche schwere Brandstiftung vorgeworfen wird.

Er soll am 28. Oktober 2018 in Kremmen in dem von ihm bewohnten Mehrfamilienhaus an der Ruppiner Straße mehrere Brände gelegt haben, indem er ein im Keller abgestellten Karton in Brand setzte und im Obergeschoss unter Verwendung eines Brandbeschleunigers vor der Tür abgestellte Schuhe entzündete. Anschließend soll er ein Feuer im Bereich der Treppenöffnung zum Dachstuhl entfacht haben, in dessen Folge die Holztreppe Feuer fing. Weiterhin soll er vor seiner Wohnungstür mittels offener Flamme eine weitere Brandstelle errichtet haben, die zu weitreichenden Beschädigungen der Tür und angrenzender Wände führte.

Durch das Feuer, die Rauchgasentwicklung und die Löschmittel der Feuerwehr wurde das Gebäude mit fünf Wohneinheiten unbewohnbar. Der Dachstuhl und eine Wohnung brannten fast vollständig aus, weitere Wohnungen nebst Mobiliar wurden durch Löschwasser zerstört. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 420 000 Euro.

Von MAZonline