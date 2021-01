Kremmen

So etwas gibt es wahrscheinlich nur extrem selten, und man könnte es als Luxusproblem betiteln. Die Kremmener Feuerwehr hat ein Drehleiter-Fahrzeug zu viel, und die überschüssige Drehleiter soll nun verkauft werden. „Wir haben zum ersten Advent ein sehr großes Geschenk bekommen“, sagte Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) am Donnerstagabend bei der Stadtverordnetenversammlung in der Stadtparkhalle.

Es war in der Tat überraschend, was am letzten November-Sonntag in Kremmen geschah: Mit einem nagelneuen Drehleiterfahrzeug DLAK 2312 fuhr Wehrführer Oliver Fritz vor. Die Kameraden waren erschienen, weil sie dachten, es handele sich um einen Lehrgang, den sie zu absolvieren hatten. Wer der Sponsor ist, der die gesamte sechsstellige Summe trug, ist in der Stadt ein gut behütetes Geheimnis – zumindest wird der Namen nirgendwo genannt. Einsätze mit dem neuen Drehleiterfahrzeug können im gesamten Kremmener Stadtgebiet getätigt werden – in den vergangenen Wochen konnten die Mitglieder der Feuerwehr auch schon mit Übungen gesehen werden.

Die Rettungshöhe des neuen Fahrzeuges ist mit 32 Meter höher als die vorab im Dienst befindliche, die hatte nur eine Arbeitshöhe von 26 Metern. Nun können also auch höhere Bauten in der Stadt Kremmen erreicht werden. „Wir brauchen aber nicht zwei Fahrzeuge“, stellte Bürgermeister Sebastian Busse am Donnerstagabend klar. „Die Stadt Kremmen benötigt nur eine Drehleiter für ihre Aufgaben.“

Deshalb soll das alte Fahrzeug nun verkauft werden. Im Dezember sei ein Wertgutachten dafür erstellet worden. Dabei kam heraus, dass das Drehleiterfahrzeug noch einen Wert von 68 000 Euro hat. Sebastian Busse hält es aber für möglich, dass noch mehr Geld dafür gezahlt werden könnte. „Es gab schon viele Anfragen zur Drehleiter“, ergänzte er. Auch sagte er, dass das Echo in Deutschland und wohl auch darüber hinaus groß gewesen sei – es gab nach der Schenkung des Fahrzeuges viele Berichte in verschiedenen, auch bundesweiten Medien.

Im Moment stehe das nicht gebrauchte Fahrzeug in einer Gewerbehalle in Oranienburg. „Dort steht es trocken, warm und sicher“, so der Bürgermeister weiter. Der Verkauf solle über die öffentliche Versteigerungsplattform Zoll.de erfolgen.

Der Erlös soll dann wieder der Feuerwehr zugute kommen. Ob das Geld für den geplanten Neubau oder für aktuelle Anschaffungen verwendet werde, könne noch festgelegt werden. Allerdings sind für das Fahrzeug im Jahr 2012 auch Fördermittel geflossen. Es sei mit der Fördermittelstelle Kontakt aufgenommen worden. Ob Fördergelder zurückgezahlt werden müssen, ist noch unklar. Am Donnerstagabend sagte Sebastian Busse, er gehe nicht davon aus, aber wenn doch, dann müsse ein Teil der Einnahmen dafür verwendet werden. Die Stadtverordneten stimmten dem Verkauf alle zu.

Von Robert Tiesler