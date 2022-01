Kremmen

Am Sonnabend (29. Januar) waren Brandermittler der Polizei im Einsatz, um nach der Ursache für das verheerende Feuer in einem landwirtschaftlichen Betrieb in der Kuhsiedlung zu forschen.

„Nach derzeitigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass ein Defekt am Wechselrichter einer Solaranlage brandursächlich war“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe. Der Schaden beläuft sich auf rund 100 000 Euro.

Von MAZonline