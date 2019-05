Kremmen

In Kremmen hat das Auszählen der Stimmen wieder etwas länger gedauert. Erst am Montagnachmittag gegen 15.15 Uhr stand die Zusammensetzung des neuen Kremmener Stadtparlamentes fest. laut Wahlleiterin Susanne Tamms hing alles an 1100 Briefwählern. Das Auszählungsteam sei in der Nacht zu Montag nur bis zu den Kreistagswahlzetteln gekommen.

Die CDU geht in Kremmen als Wahlsieger hervor. 26,4 Prozent erreichten Christdemokraten. Das sind 5,1 Punkte mehr als 2014. Die UWG/LGU folgt mit 23,3 Prozent (plus 6,5). Die neu gegründete DUB folgt auf Platz 3 mit 19,7 Prozent. Dahinter kommt die SPD mit 16,1 Prozent. Sie verliert kräftig, nämlich 6,7 Punkte und ist damit nicht mehr Spitzenreiter in Kremmen.

Die Linke bekommen 5,9 Prozent und schrumpfen auf die Hälfte ein – minus 6,3 Prozent. Bündnis 90/Grüne kommen auf 4,5 Prozent (plus 1,5), die NPD hat 4,1 Prozent (plus 1,5).

CDU bekommt fünf Sitze – ohne Busse

Im neuen Stadtparlament hat die CDU fünf Sitze. Einen Sitz errungen hat auch Bürgermeister Sebastian Busse, er wird sein Mandat aber nicht antreten, um Bürgermeister zu bleiben, wie Fraktionschef Frank Bommert am Montag sagte. Zur Fraktion werden gehören: Frank Bommert, Lukas Neumann, Malte Voigts, Heino Hornemann und Marcel Steinke.

Die UWG/LGU bekommt vier Sitze mit Arthur Förster, Stefanie Gebauer, Jürgen Kurth und Gert Dietrich, der somit wieder ins Parlament einzieht. Die DUB bekommt drei Sitze mit Eckhard Koop, Christoph Brunner und Lisa Sommer. Für die SPD sind drei Sitze reserviert – für Andreas Dalibor, Ricky Schlichting und Peter Winkler.

Je einen Sitz bekommen Die Linke mit Reiner Tietz, die Grünen mit Andre Klein und die NPD mit Helfred Oertel.

Die Wahlbeteiligung lag bei 63,2 Prozent.

Von MAZonline