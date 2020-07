Nach Zeugenhinweis: Polizei findet leblose Person im Wald bei Flatow

Flatow

Aufregung im Kremmener Ortsteil Flatow am Sonntagvormittag (5. Juli). Gegen 10 Uhr hatte sich ein aufmerksamer Zeuge bei der Polizei gemeldet, dass er in der Nähe eines Waldstücks nordwestlich von Flatow ein Fahrzeug bemerkt habe, in dessen unmittelbarer Nähe mehrere persönliche Gegenstände verstreut liegen würden. Bei dem Auto, das an einer Straße abgestellt worden war, handelte es sich um einen Pkw VW mit Potsdamer Kennzeichen. Dem Zeugen kam das Ganze komisch vor, so dass er die Polizei einschaltete.

Die hinzugeeilten Beamten überprüften das Fahrzeug und stellten dabei fest, dass der Pkw sowie dessen Halter, ein 44-jähriger Mann aus Potsdam, seit dem Vortag (4. Juli) als vermisst ausgeschrieben sind. Die Polizei intensivierte daraufhin vor Ort ihre Überprüfungen und forderte zur Unterstützung zudem einen Polizeihubschrauber und einen Fährtenhund an, die beide auch zum Einsatz kamen. Anwohner aus Flatow berichteten, dass der Hubschrauber geraume Zeit neben dem Ortsteil kreiste.

Die intensive Suche im Nahbereich des Fahrzeugs führte schließlich gegen 12.40 Uhr zu einem traurigen Ergebnis: Rund 300 Meter entfernt von dem Pkw wurde schließlich in einem Waldstück eine leblose Person aufgefunden. Deren Identität werde nun überprüft, teilte Polizei-Dienstgruppenleiter Matthias Putzalla auf MAZ-Nachfrage mit. Die Kriminalpolizei nahm umgehend ihre Ermittlungen auf, der Bereich rund um das Fahrzeug wurde vorerst im Zuge der Ermittlungen abgesperrt. Die Arbeiten der Polizei werden sich bis in den Nachmittag hinein erstrecken, erklärte Putzalla.

Von Nadine Bieneck