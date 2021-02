Nach dem Brand in Kremmen: Das sagt die Polizei

Kremmen

Eine zerstörte Lagerhalle, ausgebrannte Autos: Viel hat das Feuer in einem Dachdeckerbetrieb am Montagmorgen in Kremmen nicht übrig gelassen. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro aus, Kriminaltechniker der Polizei untersuchten am Montag die Brandruine. „Nach jetzigem Kenntnisstand könnte ein technischer Defekt als Brandursache in Frage kommen“, erklärte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord am Montagnachmittag.

Die Ermittlungen seien aber noch nicht abgeschlossen, so dass die Suche nach der Brandursache am Dienstag fortgesetzt wird. 70 Einsatzkräfte aus Kremmen, Oberkrämer und Velten waren bis etwa acht Uhr im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

