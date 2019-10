Kremmen

Im Oranienburger Amtsgericht begann am Donnerstagmittag der Prozess gegen einen 27-Jährigen. Ihm wird schwere Brandstiftung vorgeworfen. Am 28. Oktober 2018 soll er in einem Mehrfamilienhaus an der Ruppiner Straße in Kremmen mehrere Brände gelegt haben, so dass das Obergeschoss fast niedergebrannt war un...