Beetz

Ein letztes Mal öffnet am kommenden Sonnabend, 26. Oktober, die Bäckerei von Mike Bollig in Beetz. Der 55-jährige Bäckermeister war am 5. Oktober überraschend gestorben.

„Es wird ein Ehrentag für meinen Vater“, sagt sein Sohn Lucas Penther. Die Familie wird das Geschäft an diesem Tag um 7 Uhr ein letztes Mal...