Nach den Sanierungsarbeiten: Groß-Ziethener Orgel wird gereinigt

Groß-Ziethen

Die Sanierung der Kirche in Groß-Ziethen geht jetzt endgültig auf die Zielgerade. In diesen Tagen finden die letzten Malerarbeiten statt, außerdem wird die Orgel gereinigt. „Durch die Bauarbeiten wurde die Orgel stark verschmutzt“, erzählt Lukas Koallick. Er arbeitet für die Alexander-Schuke-Orgelbau-GmbH aus Werder an der Havel. Gemeinsam mit seinem Kollegen kümmert er sich darum, dass die Groß-Ziethener Orgel zum Abschluss der Sanierungsarbeiten wieder sauber ist. „Sie war nicht mehr so funktionstüchtig“, erzählt der Orgelbauer. Die Verschmutzung geschah vor allem im zweiten Bauabschnitt, bei dem das große Musikinstrument offenbar nicht genügend vor dem Bauschmutz geschützt worden ist. „Aber es war nicht nur Baudreck, sondern auch allgemein“, so Lukas Koallick weiter.

Den Zustand der Orgel bezeichnete er als „sehr schlimm und wirklich stark verschmutzt. Das Ansprechverhalten der Pfeifen ist sehr eingeschränkt gewesen. Durch den Dreck seien die Pfeifen teilweise nicht mehr stimmbar gewesen. Ohne die Säuberungsarbeiten wäre das Instrument also gar nicht mehr richtig nutzbar gewesen.

Arbeiten an der Orgel. Quelle: Enrico Kugler

Zuerst ist das Pfeifenwerk entnommen und in der Kirche gesichert worden. „Wir haben die Orgel von oben nach unten abgebaut und gereinigt. Man muss jedes Teil, jede Pfeife in die Hand nehmen.“ Beim Ausbau habe man auch im Orgelinneren Farbkleckse aus diversen Epochen der Kirche gefunden.

In der vergangenen Woche haben die Arbeiten an der Orgel begonnen. Es fand dann ein Teilaufbau des Instrumentes statt. In diesen Tagen sind die Maler in der Kirche. Zum Ende dieser Woche soll dann auch die Orgel selbst fertiggestellt werden. Im Frühjahr 2022 soll sie dann noch eine Bierlasur bekommen.

Die Orgelpfeifen werden gesäubert. Quelle: Enrico Kugler

Die Leute von der Alexander-Schuke-Orgelbau-GmbH arbeiten nicht das erste Mal an der Groß-Ziethener Orgel. Vor zehn Jahren wirkten sie schon mal in Groß-Ziethen mit. „Die Orgel hier wurde durch unsere Werkstatt 2011 restauriert. Sie ist an sich technisch in einem wunderbaren Zustand“, sagt Lukas Koallick. Alle Schäden der vergangenen Jahrhunderte seien beseitigt worden.

Blick in die sanierte Kirche. Quelle: Enrico Kugler

Die Orgel wurde im Jahre 1883 errichtet von Karl-Eduard Gesell. „Alexander Schuke war ein Schüler von ihm, elf Jahre später hat er die Werkstatt von ihm übernommen“, erzählt Lukas Koallick. Es könnte also durchaus sein, dass Alexander Schuke, der Namensgeber der Firma, damals auch an der Groß-Ziethener Orgel mitgebaut habe.

Insgesamt 492 Pfeifen haben die Orgelbauer in der Kirche gezählt. „Wir hatten jedes Teil in der Hand.“ Jeden Tag werde von 6.30 bis 17 Uhr in der Kirche gearbeitet. „Das große Ziel ist, dass die Kirche Weihnachten eingeweiht wird“, so Lukas Koallick.

Die Orgel in Groß-Ziethen. Quelle: Enrico Kugler

Es ist das Ende von Sanierungsarbeiten, die sich über mehrere Jahre hingezogen hatten. Sie begannen im Juli 2018. Sie wurden umfangreicher als ursprünglich geplant. Los ging es mit der Sanierung des Kirchenschiffs und des Dachstuhls. Dort wurde jedoch Schwamm entdeckt. Es mussten viele Balken ausgetauscht und die Decke erneuert werden. Schon im Frühjahr 2020 war klar: Die Kosten betragen nicht die geplanten 184 000 Euro, sondern liegen nun bei 219 000 Euro. Die evangelische Kirchengemeinde musste einen Kredit in Höhe von 60 000 Euro aufnehmen. Auch wurde zu Spenden aufgerufen. In der Planung mussten große Abstriche gemacht machen. So sollten im Kirchenraum auch die Seitenschiffe wieder geöffnet werden, auf der linken Seite sollte eine Glaswand entstehen. Daraus wurde nichts, das war finanziell nicht machbar.

Von Robert Tiesler