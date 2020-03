Die Sanierung der Kirche in Groß-Ziethen wird länger dauern und auch teurer. Pfarrer Thomas Triebler war am Dienstag auf der Baustelle. Der Innenraum der Kirche wird nach den Arbeiten farblich etwas anders aussehen.

Blick in die Kirche in Groß-Ziethen. Die neuen Farben sind an vielen Stellen schon zu sehen. Quelle: ENRICO KUGLER