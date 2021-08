Nach einem Jahr Pause feiert Staffelde wieder das Drescherfest

Staffelde

Es ist inzwischen ein Jahr und acht Monate her, dass die Staffelder feiern konnten. Seit dem Weihnachtsmarkt im Dezember 2019 mussten alle größeren Feste wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Am kommenden Sonntag, 8. August, findet nun aber wieder das traditionelle Drescherfest statt. Es beginnt um 11 Uhr auf der Festwiese des Alten Dorfkrugs.

Zum dritten Mal findet das Fest am Alten Dorfkrug statt. Davor, seit der Premiere im Jahr 1997 feierten die Staffelde auf dem Gelände der Tenne von Familie Glanzer. Fest-Erfinder Helmut Glanzer hatte die Verantwortung dann abgegeben. Heute sorgen die FIZ-MTS-GmbH im Dorfkrug und die Dresch-, Mahl- und Backgesellschaft GmbH dafür, dass das Fest stattfinden kann. „Wir haben uns dieses Jahr entschlossen, dass Fest durchzuführen, wenn vielleicht auch in einem etwas kleineren Rahmen“, erzählte Jan Ebel, einer der Organisatoren, am Montag. „Wir haben die Coronazeit genutzt, um den Dreschkasten zu restaurieren.“ Durch ehrenamtliche Helfer seien Teile des historischen Gerätes ausgetauscht worden, auch komme noch die Originalfarbe des Dreschkastens zurück. Ziel sei es, dass die Menschen am Sonntag während des Festes die Produktionstechnik sehen können. „Wir machen auch wieder das Schaudreschen. Es knattert, es ist laut“, so Jan Ebel weiter.

Keine Maskenpflicht, aber Daten werden hinterlassen

Auch Staffeldes Ortsvorsteher Heino Hornemann freut sich auf das Fest. Erst vor etwa sechs Wochen begannen die Planungen, weil ja wegen der Pandemielage immer unsicher sei, ob nicht doch noch was dazwischenkommen könnte. Wer auf das Gelände will, muss sich in eine Liste eintragen oder sich über die Luca-App einloggen. Eine Maskenpflicht gibt es nicht – nur bei den Führungen durch den Dorfkrug oder beim Anstehen, wenn kein Abstand gehalten werden könne.

Zu den Programmhöhepunkten gehört die Krönung der Kremmener Erntekönigin gegen 13 Uhr. Zu Gast sein werden auch die Treckerkerls, die ihre Fahrzeuge präsentieren, außerdem sind Wettkämpfe zwischen Drescherteams, Treckerkerls und Tresenteam geplant. Zweimal werden Führungen durch die historische Postkutschenrelaisstation im Alten Dorfkrug angeboten. Rundfahrten mit der Postkutsche sind auch möglich. Das Fest endet gegen 18 Uhr. Der Eintritt kostet 2 Euro.

Von Robert Tiesler