Nachruf: Früherer Ortsbürgermeister von Groß-Ziethen Lutz Dubrow nach schwerer Krankheit verstorben

Kremmen

Nach lange ertragener schwerer Krankheit verstarb am Dienstag dieser Woche Lutz Dubrow, ehemaliger Ortsbürgermeister von Groß-Ziethen. Er wirkte als Mitglied des Erntefestkomitees bei der Organisation und Durchführung des wohl wichtigsten Festes in Kremmen mit und war in zahlreichen Vereinen aktiv, hatte immer die Belange der Bürger im Blick.

Guter Kontakt zum Bürgermeister

Bürgermeister Sebastian Busse sowie Groß-Ziethens Ortsvorsteherin Astrid Braun und Andrea Busse als Vorsitzende des Erntefestkomitees sowie weitere Weggefährten behalten Lutz Dubrow, der gerade erst im Juni 60 Jahre alt wurde, in guter Erinnerung. „Beim Ernteumzug ist er immer vorne weg geritten, bis es gesundheitlich nicht mehr ging. Ich hatte einen sehr guten Kontakt zu ihm, wir haben uns gut verstanden“, sagt Busse. „Er hat sich auch darum gekümmert, dass es eine Ernteköniging gibt.“

Betroffenheit in Groß-Ziethen

Astrid Braun erinnert sich noch gut: „Als wir 1994 als Familie herzogen, war die Familie Dubrow die erste, zu der wir Kontakt hatten. Wir sind damals sehr herzlich aufgenommen worden.“ Von der Nachricht über den Tod war sie tief getroffen, sagt aber auch: „Es war eine Erlösung für ihn, er hat die letzten Wochen sehr gelitten.“ Astrid Braun kannte Lutz Dubrow viele Jahre als sehr aktiven Menschen. „Er hat viel fürs Dorf getan, war in fast allen ortsansässigen Vereinen aktiv und stand überall mit Rat und Tat zur Seite. Und er lebte fürs Reiten, sein Herz schlug für die Pferde.“

Von Wiebke Wollek