Naturkita: Jugend- und Sozialwerk bestätigt Schließung

Staffelde

Was aus den 17 Kindern der Staffelder Naturkita „Kleine Maikäfer“ wird, ist derzeit noch offen. Das sagte Dieter Bethke, Verwaltungsleiter des Jugend- und Sozialwerkes (JuS), am Dienstag. Auch der Träger der Kita, das JuS, hat die Schließung zum 31. März bestätigt. Die gemeinnützige GmbH sei nicht in der Lage, die Kindertagesstätte, die sich auf dem Wohngrundstück von Birgit Hornemann und ihrer Schwestern befinde, weiter zu betreiben, so Geschäftsführerin Renate Ulbricht.

Birgit Hornemann betreibe die Kita nicht alleine, so die Geschäftsführerin weiter, es würden dort mehr Erziehende beschäftigt, als gesetzlich für die Personalberechnung vorgeschrieben sei. Derzeit arbeiten in der Staffelder Naturkita zwei weitere Erziehende und eine Aushilfskraft.

Inwieweit Birgit Hornemann ihr erarbeitetes Gehalt habe in die Kita einfließen lassen, „ist mir nicht bekannt“, so Renate Ulbricht. „Das könnte sich auf die Zeiten vor Übernahme der Kita durch die Jugend- und Sozialwerk gemeinnützige GmbH, also vor dem 1. September 2018, beziehen.“

Am Dienstagabend soll in Staffelde ein Elternabend stattfinden, bei dem der Träger der Kita die aktuelle Lage erklären will.

Von Robert Tiesler