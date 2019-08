Neu in Groß-Ziethen: Bullriding beim Dorffest

Groß-Ziethen - Neu in Groß-Ziethen: Bullriding beim Dorffest Viele Attraktionen für Jung und Alt werden am Sonnabend beim traditionellen Dorffest geboten. Unter anderem ist auch die Kinder- und Jugendtanzgruppe „Sweet Girls“ mit dabei.

Am Sonnabend wird wieder groß gefeiert in der Gemeinde Groß-Ziethen. Das alljährliche Dorffest steht an. Quelle: Sebastian Morgner