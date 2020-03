Neue Feuerwache am Schlossdamm könnte fünf Millionen Euro kosten

Kremmen

Es ist erst mal nur ein erster Vorentwurf, und gebaut werden kann noch lange nicht. Im Kremmener Bauausschuss sind am Dienstagabend erste mögliche Pläne für den Bau einer neuen Feuerwache am Schlossdamm gezeigt worden. Klar scheint aber schon jetzt: Die Investition für die Feuerwehr wird erheblich teurer als gedacht. Die Kosten werden momentan mit 4,5 bis fünf Millionen Euro beziffert.

Ohne Fördermittel wird sich die Stadt Kremmen dieses Bauvorhaben nicht leisten können. Das stellte am Mittwoch Bauamtsleiter Enrico Wießner klar. „Alleine können wir das nicht.“ Auch die Aufnahme eines Kredits in dieser Kostenhöhe sei aller Voraussicht nach nicht möglich. „Fakt ist aber: Wir müssen ein neues Gerätehaus bauen“, sagte er. Mit dem Schlossdamm ist der Standort von den Stadtverordneten beschlossen worden. Nun muss überhaupt erst mal Baurecht geschaffen werden. „Dafür ist dieser Vorentwurf notwendig“, so Enrico Wießner weiter. Es könne immer noch sein, dass am Ende des Bebauungsplanverfahrens rauskomme, dass an der Stelle nicht gebaut werden könne. „Wir versuchen, die Planungsreife zu bekommen.“

Entwurf für die neue Feuerwache Kremmen, Schlossdamm. Quelle: Verwaltung

Auch wenn es sich bislang nur um einen Vorentwurf handelt – dass der Bau so teuer wird wie jetzt angekündigt, davon könne man ausgehen. Wie hoch die Fördermittel wären und ob es überhaupt einen Fördermitteltopf dafür gibt, ist momentan noch nicht klar. Auf die Frage, ob es einen Plan B gebe, antwortete Enrico Wießner am Mittwoch: „Das ist der Plan B.“ Denn klar sei auch, dass die Feuerwehr in den jetzigen Räumen an der Straße der Einheit nicht ewig bleiben könne. Auch Erweiterungen seien auf dem dortigen Gelände nicht möglich. „Wir sind schon angemahnt worden“, so Enrico Wießner zu den Zuständen im jetzigen, zu engen Feuerwehrgerätehaus. „Aber wir sind bemüht.“ Das Haus könne man der Stadt und der Feuerwehr aber nicht sperren, solange es keine Alternative gebe.

Selbst wenn alles klappt, wenn der Bebauungsplan durchgeht, die Baugenehmigung kommt, die Fördermittel bewilligt werden – vor 2022 ist mit einem möglichen Baustart nicht zu rechnen. Allein das Bebauungsplanverfahren könne ein Jahr dauern, und auf die Fördermittelbewilligung für den Kita-Anbau in Kremmen hatte die Stadtverwaltung ebenfalls ein Jahr gedauert.

Entwurf für die neue Feuerwache Kremmen, Schlossdamm. Quelle: Verwaltung

Die Mitglieder des Bauausschusses haben am Dienstagabend empfohlen, den Vorentwurf für den vorliegenden Bebauungsplan zu billigen.

Von Robert Tiesler