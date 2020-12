Kremmen

Die Feuerwehren in Kremmen haben drei Tablets zur Verfügung gestellt bekommen – für jeden Löschzug ein Gerät. „Wir arbeiten seit drei Jahren mit einer Feuerwehr-Software“, erzählte Kremmens Stadtbrandmeister Oliver Fritz am Freitagnachmittag. Dort werde unter anderem die Statistik erfasst. „Durch die Tablets wird unsere Arbeit sehr vereinfacht.“ Die Nacharbeit nach Einsätzen dauere oft recht lange, wenn es darum geht, das Schriftliche abzuarbeiten. „Es soll ja eine zuverlässige Datenerfassung sein“, so Oliver Fritz weiter. Man müsse da auch mit der Zeit gehen.Für diese Arbeit sei der jeweilige Einsatzleiter zuständig.

Über das Tablet kommen die Feuerwehrleute auch ins Internet. Auf diese Weise könne auch vor Ort beispielsweise nach einem Tierarzt gesucht werden, wenn einer benötigt werde. Das gehe schneller, als wenn das die Einsatzleitstelle klären müsse. Oliver Fritz dankte Bürgermeister Sebastian Busse und dem ehemaligen Stadtbrandmeister Gerd Lerche, die bei der Beschaffung der Tablets geholfen haben.

Anzeige

Neue Tablets für drei Löschzüge der Kremmener Feuerwehr. Quelle: Robert Roeske

Das Coronavirus machte 2020 auch bei den Kremmener Feuerwehren zu einem besonderen Jahr. „Es war schwierig“, sagte Norman Bonowski, der Ortswehrführer in Kremmen. „Beim ersten Lockdown hatten wir keine Dienste, keine Ausbildung, aber die Zahl der Einsätze ist eigentlich nur minimal zurückgegangen.“ Es sei dann später viel nachzuholen gewesen. „Die Jugendfeuerwehr war dabei der größte Verlierer in der Coronakrise“, sagte Oliver Fritz. Fast 50 Kinder gehören dazu, und es habe im Sommer nur wenige Ausbildungen geben können. „Es war wichtiger, den Schulbetrieb aufrecht zu erhalten, man sieht ja Corona keinem an.“

Es könnte weiterhin kein richtiger Theoriedienst durchgeführt werden. „Es findet alles nur draußen statt“, so Oliver Fritz. Gerade in der Kremmener Wache an der Straße der Einheit herrsche großer Platzmangel, der Stadtbrandmeister geht davon aus, dass es noch drei Jahre dauere, bis eine geplante neue Wache am Schlossdamm in Betrieb gehen könnte. Da seien noch viele Gespräche nötig.

Kremmens Stadtbrandmeister Oliver Fritz. Quelle: Robert Roeske

Auch 2020 habe es in Kremmen und den Ortsteilen mehrere größere Einsätze gegeben. In Erinnerungen bleiben der schwere tödliche Unfall nahe des Alten Hofs bei Sommerfeld. Auch der Unfall auf der Landesstraße bei Flatow, das ebenfalls ein Todesopfer forderte, bleibe lange in Erinnerung. Nach diesem Einsatz sei erstmals auch das Einsatznachsorgeteam der Feuerwehr in Kremmen zum Einsatz gekommen. „Da haben wir entschieden, dass Hilfe kommen soll. Das ist das Beste, wenn man das direkt danach macht“, so Oliver Fritz. Aber auch mehrere Unwettereinsätze habe es gegeben, einen Dachstuhlbrand in Sommerfeld und ein sinkendes Boot auf dem Kremmener See.

„Richtig gut war die gute Zusammenarbeit unter den Feuerwehren“, sagte Sommerfelds Ortswehrführer Holger Henschel.

Von Robert Tiesler