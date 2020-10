Kremmen

Die Kremmener Stadtverordneten tagen wieder am Donnerstag, 8. Oktober. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Aula der Goetheschule, Straße der Einheit 2, Zugang über den Schulhof. Auf den Einladungen ist noch die Stadtparkhalle angegeben, der Sitzungsort musste jedoch kurzfristig geändert werden, hieß es am Dienstag aus der Stadtverwaltung.

Themen sind die Bibliotheksgebühren und die Straßenreinigungssatzung. Auch das Interessenbekundungsverfahren zum Klubhaus steht wird besprochen.

Von MAZonline