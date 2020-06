Neueröffnung: Klangschalen sorgen für maximale Entspannung

Kremmen

Gerade in den recht aufregenden Zeiten ist Entspannung sehr wichtig. Vivien Dill will den Menschen bei dieser Entspannung ab Sonnabend helfen – mit Klängen. An der Kremmener Kirchstraße eröffnet sie ihren dafür vorbereiteten Raum: „Klangschalenklang“. Für Sonnabend von 14 bis 16 Uhr plant sie eine kleine Feier – unter Einhaltung aller Abstandsregeln.

Die 27-Jährige bietet Klangmassagen oder auch Klangreisen an. Bei einer Klangmassage legt sich der Klient in seinen bequemen Sachen auf die Liege. „Ich stelle Klangschalen auf den Körper schlägele sie an. Die Schalen ergeben einen sehr schönen Ton, der entspannend wirkt.“ Das Vibrieren und den Ton der Schalen spürt man dann auch im Körper, es breite sich wie Wellen im Körper aus. „Das führt zu einer Tiefenentspannung. Man kommt raus aus den Gedanken, der Kopf wird leer.“ Man könne abschalten vom anstrengenden Tag.

Anzeige

Schalen und Instrumente. Quelle: ENRICO KUGLER

Weitere MAZ+ Artikel

Die Klangmassage dauere etwa 40 Minuten, mit Vor- und Nachgespräch kommt so eine ganze Stunde zusammen. Sie laufe nach einem festen Ablaufplan ab, aber von diesem Grundgerüst könne sie auch abweichen – letztlich sei keine Klangmassage wie die andere. Sie könne man anpassen, wenn jemand Verspannungen in den Beinen, an den Schultern oder im Nacken habe. Vivien Dill sagt aber auch, dass sie kein Heilversprechen geben könne. „Was ich anbiete, ist ein Entspannungsangebot. Im Grunde arbeiten die Schalen für sich.“ Sie komme den Menschen, die auf der Liege entspannen, auch nicht zu nah. Es seien die 40 Minuten, in denen jeder für sich sei.

Bei der Klangreise können Gruppen mit bis zu sechs Personen dabei sein – wenn die Coronaregeln nicht mehr gelten. Man könne sitzen oder liegen, „wobei man im Liegen besser loslassen kann“, sagt Vivien Dill. Dann hat sie Schalen oder auch andere Instrumente, es beginne die Klang- oder Fantasiereise. Diese dauere 30 bis 40 Minuten.

Vivien Dill bietet ab Sonnabend Klangmassagen an. Quelle: ENRICO KUGLER

Im September 2019 hat sie ihre Ausbildung am Peter-Hess-Institut abgeschlossen. Eigentlich hatte sie vorher Germanistik studiert und später eine Heilpraktikerausbildung begonnen. An einem Wochenende hatte sie verschiedene Seminare besucht. „In einem Musikseminar wurden Klangschalen vorgestellt“, erzählt sie. Das hat sie fasziniert, und sie kaufte sich dann auch welche. Sie stieß auf das Peter-Hess-Institut und wusste: „Das mache ich jetzt. Das ist irgendwie meins.“ In Kremmen fand sie einen freien Raum. Die Schwiegertochter von Matthias Dill, dem Sekretär der Kirchengemeinde, ist in Berlin geboren worden, machte ihr Abi in Neuruppin, lebte dann mit ihrem Mann in Leipzig. „Jetzt haben wir Studium und Ausbildung beendet, und wir wollten auf’s Land.“ Es sei nicht einfach gewesen, einen Raum zu finden. „Aber es ist hier perfekt.“

Vivien Dill mit einer Klangschale. Quelle: ENRICO KUGLER

In Kremmen fühlt sie sich wohl. „Ich mag den persönlichen Kontakt, die Leute sind neugierig“, erzählt sie. Am heutigen Freitag um 19 Uhr gibt es in der Nikolaikirche gegenüber einen kleinen Klangschalenkonzert-Gottesdienst. „Da kann man mich schon mal kennenlernen“, sagt sie.

Kontakt: 0177/2 95 97 97, www.klangschalenklang.com

Von Robert Tiesler