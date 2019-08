Kremmen

Der Spielplatz im Kremmener Stadtpark ist seit Freitag um eine Spielidee reicher. Ein neues Bodentrampolin wurde dort installiert und steht den dort spielenden Kindern ab sofort zur aktiven Nutzung zur Verfügung.

Die Finanzmittel dafür stammen aus dem Bürgerhaushalt der Stadt Kremmen, worüber abgestimmt werden konnte. Die Bürger können sich jedes Jahr in diesen Bürgerhaushalt mit ihren Ideen einbringen. In den Ortsteilen in Kremmen wird dann über die verschiedenen Vorschläge abgestimmt. Das Bodentrampolin für den Spielplatz hatte es in die Liste der Vorhaben geschafft, die nun nach und nach umgesetzt werden. Ein ähnliches Bodentrampolin wurde jüngst auch auf dem Gelände der Sommerfelder Kita in den Boden eingebaut.

„Die Stadt Kremmen wünscht allen Kindern viel Freude mit großen und kleinen Sprüngen auf dem neuen Spielgerät“, heißt es in einer Mitteilung an die Öffentlichkeit.

Von MAZonline