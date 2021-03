Neues Domizil für Adebar: Feuerwehr baut Storchennest in Groß-Ziethen auf

Groß-Ziethen

Nun bleibt den Groß-Ziethenern nur noch, auf das Storchenpaar zu warten, das es sich im neuen Zuhause gemütlich machen darf. „Wir hoffen natürlich, dass das neue Nest auch gut angenommen wird“, sagt Ortsvorsteherin Astrid Braun, die Ende des Monats mit der Ankunft rechnet. Im November musste das alte Nest abgerissen werden. Das marode Konstrukt an der Alten Dorfstraße/Kremmener Weg war zu wackelig geworden. Schon beim Abriss im Herbst gab es Unterstützung von der Feuerwehr, die mit einer Drehleiter anrückte. Auch am Donnerstag, als das neue Nest errichtet wurde, half die Feuerwehr, genauer gesagt der Löschzug 1 der Kremmener Feuerwehr. „Bei den Kameraden möchte ich mich auch noch einmal recht herzlich für ihren Einsatz bedanken“, erklärte Astrid Braun, die den Austausch des Storchendomizils initiiert hat.

Ein neues Metallgestell und ein neuer Storchenkorb sind in Groß-Ziethen angebaut worden. Quelle: Enrico Kugler

Brandenburgs Störche haben Glück. Denn etwa 40 Weißstorchbetreuer kümmern sich um ihre Belange. Die Storchbetreuer sind fast alle im NABU Brandenburg organisiert. Roland Heigel ist einer von ihnen. Seit 2001 ist er Weißstorchbetreuer des Altkreises Oranienburg und hat auch die Störche in Groß-Ziethen im Blick. Beim Aufbau des neues Nestes war auch er mit vor Ort. „Er hatte auch Nistmaterial, wie kleine Zweige, mitgebracht, denn das fehlte noch. Das war wirklich lieb“, lobt die Ortsvorsteherin. Das Nest hat bereits seit Jahrzehnten seinen Stammplatz an dieser Stelle. Trotz des beeindruckenden Aufbaus in luftiger Höhe gab es aufgrund der Tageszeit am Vormittag kaum Schaulustige beim Aufbau. Metallbauer Frank Köpke aus Kremmen, der das Gestell fertigte, ließ es sich aber nicht nehmen, den Aufbau zu beobachten. Die finanziellen Mittel für das neue Nest konnten dem Budget des Ortsbeirates entnommen werden. „Da wir ja keine größeren Feste veranstalten konnten, war noch Geld übrig“, sagt Astrid Braun.

Die Feuerwehr war für den Aufbau im Einsatz. Quelle: Enrico Kugler

Einige Groß-Ziethener können es kaum erwarten, dass die Störche in ihr Dorf kommen, schließlich ist Adebar in Kremmen bereits gelandet. Am 20. Februar, Sonnabendmittag, ist der Storch in der Stadt angekommen. Er flog den Horst in der Dammstraße an. Damit liegt er ungefähr im Zeitplan, schon seit einigen Jahren kommt er Mitte Februar in die Stadt. Auch im Kremmener Scheunenviertel ist offenbar schon der Storch angekommen. Ein weiteres Storchennest befindet sich an der Feuerwehr in der Straße der Einheit auf einem alten Schornstein. Die Storchenkamera läuft bereits, doch noch ist Adebar nicht zu sehen.

Brandenburg ist Storchenland

Brandenburg gilt als Storchenland: Hier brüten so viele Störche wie in keinem anderen Bundesland. Bis zu 1 400 Paare werden pro Jahr gezählt. Doch seit Jahren gibt es zu wenige Jungstörche. Dabei engagieren sich viele Ehrenamtliche im NABU aufopferungsvoll für diese schönen Vögel. Auch in Groß-Ziethen wurden schon seit Jahren keine Jungstörche mehr gesichtet, nur ein Pärchen. Seit 1979 hat der Arbeitskreis Weißstorch im Kulturbund und seit 1990 die Bundesarbeitsgruppe Weißstorchschutz im NABU ein Netz von Landes-, Regional- und Kreisbetreuern aufgebaut und sichert so die flächendeckende Betreuung aller Storchenhorste. Die erste Bestandserfassung in Deutschland stammt aus dem Jahr 1934. Damals konnten über 9 000 Horstpaare gezählt werden. Danach sank der Bestand rapide. Grund waren gravierende Veränderungen des Lebensraums wie Entwässerungen im Zuge der Flächengewinnung für die Landwirtschaft.

Von Wiebke Wollek