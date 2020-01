Kremmen

Für die Errichtung eines neuen Spielgerätes in der Kremmener Kita „Rhinstrolche“ hat die Stadt eine Zuwendung des Landes Brandenburg bekommen – aus einem Fördertopf der ländlichen Entwicklung im Rahmen von Leader.

Wie Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) in dieser Woche informierte, haben seit Mittwoch vergangener Woche die Kinder der Kita „Rhinstrolche“ neue altersgerechte Spielkombination zum Spielen und Toben. Sie ist bereits an die Kinder übergeben worden.

Wie schon berichtet, ist das „alte“ Spielgerät, welches vorher bei den Rhinstrolchen stand, inzwischen auf dem öffentlichen Spielplatz in Beetz am See aufgebaut worden. Das geschah bereits im November 2019. „Dank der Zuwendung des Landes Brandenburg konnte die Maßnahme realisiert werden“, so Bürgermeister Sebastian Busse in der Mitteilung.

Von MAZonline