Neues Verkehrskonzept: Wo darf in der Kremmener Altstadt noch geparkt werden?

Kremmen

Die Ernüchterung in Kremmen ist groß. Die Frage, wie künftig in der Altstadt geparkt werden soll oder die Verkehrsströme dort gelenkt werden, interessiert die dort Wohnenden wohl doch nicht so sehr – der Workshop dazu am Dienstagabend in der Stadtparkhalle war nur sehr mäßig besucht. „Man versucht, die Bürger einzubinden“, sagte Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB). „In der Vergangenheit wurde viel gemeckert, heute wäre es sinnvoll gewesen, sich einzubringen.“ Ähnlich äußerte sich Bauamtsleiter Enrico Wießner. „Wir hatten das Gefühl, dass die Gespräche bisher eher einseitig waren.“ Deshalb sei der Workshop einberufen worden – zum Meinungsaustausch.

An diesem Abend ging es darum, sich die Konzeptentwürfe für den Verkehr in der Altstadt und im Scheunenviertel anzusehen und möglicherweise weitere Vorschläge zu machen oder Ideen einzubringen. Denn das Problem in viele Straßen der Altstadt ist es beispielsweise, dass sie zu eng sind. „Das ist eine Schwierigkeit“, sagte Enrico Wießner. Eigentlich dürften Autos in den besonders engen Straßen gar nicht geparkt werden. „Aber es wird toleriert“, so der Leiter des Kremmener Bauamtes weiter. Deshalb solle zumindest eine Regelung getroffen werden, dass nur einseitig geparkt werden dürfe. „Meine Vision ist eine autofreie Altstadt“, sagte Enrico Wießner. Aber diese Vision sei wohl in nächster Zeit nicht umsetzbar.

Workshop in der Stadtparkhalle. Quelle: Enrico Kugler

Ebenfalls im Gespräch ist eine Umkehrung der Einbahnstraße Am alten Wall. Damit würde vor allem die Kreuzung zur Grabenstraße entschärft. Auch Eckhard Koop spricht sich dafür aus, er weist aber darauf hin, dass dann an der Ausfahrt zur Berliner Straße Maßnahmen ergriffen werden müssten, um die Sicht beim Ausfahren zu erleichtern.

Auch für das Scheunenviertel gibt es Ideen. Ein Problem sei der starke Verkehr auf dem Areal am Wochenende. Einer der wichtigsten Vorschläge ist es zudem, den Kurzen Damm an die Landesstraße 170 anzuschließen. „Das fände ich sinnvoll“, so Ortsvorsteher Koop. So sieht das auch Bauamtsleiter Wießner – allerdings habe er wenig Hoffnung, dass es dazu auch kommen werde. „Die Chance auf den Durchbruch ist nicht groß“, sagte er am Dienstagabend. „Es hapert an den Kosten.“ Ob der Landesbetrieb die Notwendigkeit für eine neue Verkehrsführung ins Scheunenviertel sehe, glaube er derzeit nicht. Denn auf der L 170 müssten Umbauten erfolgen, so sei eine Abbiegespur nötig, auch müsse darüber nachgedacht werden, das Kremmener Ortsschild zu verschieben. „Ich hoffe, dass der Landesbetrieb eine Einsicht hat“, erklärte Eckhard Koop dazu. „Die sollten sich das mal ansehen.“

Sascha Achtenhagen erklärt das Konzept. Quelle: Enrico Kugler

Schon länger wird in Kremmen an einem Verkehrskonzept für die Altstadt und das Scheunenviertel gearbeitet. Im Dezember 2017 beschlossen die Stadtverordneten die Aufstellung eines solchen Konzeptes. Im Mai 2019 wurde die Erstellung ausgeschrieben, zwei Monate danach erfolgte die Auftragsvergabe an das Planungsbüro Richter-Richard in Berlin. Nach einem Gespräch mit dem Kremmener Ortsbeirat im September 2019 existierte im Mai 2020 ein erster Entwurf. Zweimal wurden weitere Vorschläge eingearbeitet, bevor im Dezember 2020 der Entwurf fertig wurde, der auch am Dienstagabend zur Verfügung stand. Eckhard Koop hofft, dass im Dezember in der Stadtverordnetenversammlung eine Entscheidung fällt. Laut Enrico Wießner gibt die Stadt Kremmen etwa 10 000 Euro dafür aus.

Auf www.kremmen.de ist das Verkehrskonzept abrufbar.

Von Robert Tiesler