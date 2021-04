Kremmen

Am Mittwoch (28. April) in der Zeit von 10.45 bis 11.15 Uhr stahlen bislang unbekannte Personen ein Notstromaggregat der Marke Honda aus einer Baugrube am Schlossdamm in Kremmen. Eine Überprüfung der näheren Umgebung verlief erfolglos, der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Eine Strafanzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen.

Von MAZonline