Kremmen

Störche lassen sich ja eher selten von den Menschen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben. In Kremmen gibt es in diesem Jahr offenbar auffällig viele Storchenpaare, wie die MAZ bereits berichtet hat. Ein Platz sollte für die Storche in diesem Jahr tatsächlich tabu sein – nämlich der Schornstein an der Kita.

„Der ist noch im Betrieb“, hatte Bürgermeister Sebastian Busse in der vergangenen Woche gesagt. Dort strömen Gase aus, die für den Storch gefährlich sein könnten, und andererseits könnte die Heizungsanlage Schaden nehmen. Die Störche haben sich darum allerdings nicht geschert und haben auf dem Schornstein ein Nest gebaut und sind nun scheinbar dabei, Eier zu legen.

„Nun lassen wir ihn machen“, sagte Sebastian Busse am Dienstag. Die Störche sollen vom Kita-Schornstein nicht verscheucht werden. Das Schornsteinrohr selbst geschützt worden. „Deshalb haben wir die über Kreuz stehenden Balken dort angebracht, die müssen dort auch bleiben.“

Störche auf dem Kita-Schornstein in Kremmen. Festgehalten von MAZ-Leser Peter Kochan. Quelle: Peter Kochan

Jeden Tag bekomme der Bürgermeister Bilder von den Störchen zugeschickt, aber auch er selbst sehe sie jeden Tag, wenn er auf der Kita-Baustelle sei. „Wir drücken nun die Daumen, dass dort oben auch die Brut funktioniert“, sagte er. Er geht davon aus, dass der Nestbau allerdings noch weitergehen müsse.

Wenn die Störche im Spätsommer wegfliegen, müsse aber gehandelt werden, so Sebastian Busse weiter. Der Schornstein werde saniert, und für die Störche werde es auch eine Vorrichtung geben.

Auch der bislang verschmähte Horst an der Feuerwehr in der Straße der Einheit ist immer mal wieder von einzelnen Störchen besetzt, wie der Bürgermeister beobachtet habe.

Storchenexperte Roland Heigel sagte vergangene Woche, Kremmen sei auf dem Weg zu einer Storchenstadt.

Von Robert Tiesler