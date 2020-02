Corona-Virus: Bürger decken sich in Apotheken ein

Oberhavel

Das Corona-Virus hat das Land Brandenburg noch nicht erreicht, doch offenbar wollen die Bürger für den Fall der Fälle gewappnet sein. Im ganzen Landkreis gibt es in diesen Tagen regelrechte Hamsterkäufe. „Am Dienstag ging es los, und am Mittwoch waren dann richtig viele Kunden hier“, erklärt Dörte Hinzer, Mitarbeiterin in der Alten Stahl-Apotheke in Hennigsdorf. Die Kunden wollten vor allem eines: Mundschutzmasken. Am Donnerstag war keine einzige mehr verfügbar. Dörte Hinzer arbeitet seit einem Vierteljahrhundert als Apothekerin, doch einen solchen Ansturm hat sie noch nicht erlebt. Nicht einmal bei der SARS-Pandemie 2002 und 2003 sei die Nachfrage so groß gewesen. Für den heutigen Freitag hat die Apotheke nun Mundschutzmasken nachgeordert. Desinfektionsmittel für Hände seien ebenfalls stark nachgefragt, aber noch vorrätig, so die Apothekerin.

Es gibt Lieferprobleme

„Die Nachfrage ist sehr hoch, die Liefertaktung ist gleich null – aber das schon seit Wochen.“ Ein Mundschutz könne weder in 100er- noch in Klinik-Packungen verkauft werden, bedauert der Inhaber der Preussen-Apotheke in Oranienburg. Desinfektionsmittel seien nur noch in Großpackungen verfügbar. „Wir lassen jeden Tag vier Bestellungen durchlaufen, bekommen aber nichts“, sagt der Apotheker mit Blick auf Mundschutzmasken. Normale Erkältungsmittel seien komplett verfügbar. Aber die könnten angesichts einer Pandemie nichts am Krankheitsverlauf ändern, sondern nur Symptome lindern. Im Nahkauf-Markt gleich nebenan kann Inhaber Thanh Nguyen keine Auffälligkeiten feststellen. Im Regal steht am Donnerstag allerdings nur noch eine Flasche Desinfektionsmittel.

Leere Regale gibt es auch in der Oranienburger DM-Filiale gegenüber des S-Bahnhofes zu beobachten. Atemmasken sind komplett vergriffen, sämtliche Desinfektionsmittel ebenfalls. „Wir sind in diesen Bereichen quasi leer gefegt und haben bereits nachbestellt. Allerdings ist die Nachfrage natürlich extrem groß und wir wissen nicht, wann wir die georderte Ware bekommen. Wir hoffen nächste Woche“, so eine DM-Mitarbeiterin.

Auch in Velten gibt es Hamsterkäufe

Auch in Velten bemerkt man eine deutlich gestiegene Nachfrage, wie Ivonne Rittner von der Ahorn-Apotheke bestätigt. „Seitdem die Fälle in Italien veröffentlicht wurden, gab es auch bei uns sogenannte Hamsterkäufe. Die Menschen decken sich mit Desinfektionsmitteln und vor allem Atemmasken ein.“ Die Nachfrage ist so groß, dass man in der Ahorn-Apotheke sogar Käufe reguliert. „Wir haben für uns beschlossen, jedem Kunden momentan nur noch eine Packung Atemmasken zu verkaufen, um dem großen Andrang Herr zu werden“, so die Chefin der Ahorn-Apotheke. Dabei seien vor allem Mütter mit kleinen Kindern und Menschen, die eine Reise antreten wollen, die vorrangigsten Kunden. „Die Verunsicherung ist schon groß bei den Menschen, wir versuchen aber als Apothekenteam viel mit unseren Kunden zu reden und Ängste etwas zu entkräften“, so Rittner.

„Wir spüren, dass viele Menschen unruhig sind und sich Sorgen machen“, kann auch Christiane Patzelt, Inhaberin der Landapotheke in Leegebruch bestätigen. „Es sollte aber unbedingt verhindert werden, dass Panik ausbricht“, betont sie. Die Apothekerin rät dazu, nur in die Armbeuge zu niesen und zu husten, wenn kein Taschentuch zur Hand ist. Häufiges Händewaschen und Desinfizieren sei auch wichtig. „Und bitte drauf achten, dass man sich nicht zu oft ins Gesicht fasst, denn so gelangen Viren schneller von der Hand zur Nase oder zum Mund.“ Desinfektionsmittel kann sie noch anbieten, Mundschutz nicht mehr. Der Online-Versand boomt derzeit, was entsprechend hohe Preise bedingt. „Das schwächt die Apotheken, jeden Tag schließt eine in Deutschland“, beklagt Christiane Patzelt.

Auch in Kremmen sind die Leute ab und zu „panisch“, sagt Sebastian Kretzschmar von der Adler-Apotheke. „Wir haben keine Mundschutzmasken mehr. Auch die Desinfektionsmittel, die helfen sollen, sind ausverkauft. Ich hoffe, dass wir in den nächsten Tagen eine Lieferung bekommen“, sagt Kretzschmar.

In Löwenberg gibt es nur noch Desinfektionsmittel

„Wir haben soeben den letzten Mundschutz verkauft“, hieß es am Donnerstag, kurz vor 10 Uhr, in der Adler-Apotheke in Liebenwalde. Dagegen konnten die Leute dort immer noch Desinfektionslösungen zur Anwendung auf der Haut bekommen – sowohl zum Aufsprühen als auch in flüssiger Form. Aber die Vorräte, so die Information, würden langsam zur Neige gehen.

Ähnlich die Situation in Löwenberg. Auch in der Löwenapotheke gibt es keinen Mundschutz mehr zu kaufen. Allerdings sind die Masken dort, wie zu hören war, schon einige Tage ausverkauft. Man habe sich gewundert, dass der Mundschutz noch so lange vorrätig war, obwohl zum Beispiel in Berlin längst der Ansturm auf die Masken eingesetzt hatte. Da habe es aber gar nicht lange gedauert und auch in Löwenberg sei verstärkt danach gefragt worden. Inzwischen gibt es in der Löwen-Apotheke also keine mehr.

Dafür gab es auch in Löwenberg Desinfektionsmittel. „Hier stehen noch einige Sorten“, zeigte Apotheker Gerd Lonser auf die verschiedenen Flaschen und Spraydosen in den Regalen. Nachgeordert worden sei auch schon, aber zunächst wohl ohne Aussicht auf schnelle Nachlieferungen. In der Sachsenhausener Schleusen-Apotheke kann man ebenfalls keinen Mundschutz der Stufe FFP2 und FFP3 mehr erwerben. „Die Preise für das, was noch kaufbar ist, sind extrem nach oben geschossen“, erklärte Inhaberin Margita Munkelt. Teilweise lägen die Kosten für eine Maske des höchsten Schutzstandards bei 25 Euro. „Wir sind immer im Bestellmodus, können aber derzeit nicht sagen wann wieder etwas geliefert wird.“ Aktuell fragen viele Kunden nach Möglichkeiten, um sich zu schützen. „So ein riesiges Thema ist es allerdings noch nicht.“ Dafür hat Margita Munkelt einen wichtigen Tipp parat: „Nur Hände waschen allein reicht nicht als Schutz.“

