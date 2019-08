Marwitz

Und dann meldet sich Marco Pavlik zu Wort. Beim Thema S-Bahn-Anschluss für Velten, erklärt der Linke, verschaukele Ministerpräsident Dietmar Woidke die Menschen, die sei fast drei Jahrzehnten auf den Anschluss warteten. Seine Partei wolle den Anschluss im Landtag beschleunigen. Und zwar mächtig. „Bis Ende 2020 ist es möglich, den S-Bahn-Betrieb aufzunehmen.“ Die Gleise seien da, für einen anfänglichen 20-Minuten-Takt brauche man nur eine eingleisige Verlängerung des Stromanschlusses.

AfD-Mann Dietmar Buchberger nickt. Er sei zwar kein Eisenbahner, aber immerhin Modelleisenbahner. „Dass es Jahrzehnte lang nicht möglicht ist, in Velten einen Zug auf der vorhandenen Strecke fahren zu lassen, verstehe ich nicht.“ Andreas Noack ( SPD) hat genug gehört, er will widersprechen. „Ich habe viele Gespräche mit Fachleuten geführt. Es ist nicht so einfach, einen Zug auf ein Gleis zu stellen und eine Schiene an der Seite anzubauen und dann zu meinen, die S-Bahn fährt in zwei Jahren, und das kostet 1,5 Millionen Euro“, so Noack. Er wolle die Planung aus der Gesamtplanung der S 25 bis Teltow herauslösen, damit der Anschluss möglichst schnell gelingt.

Alle sieben Kandidaten waren gekommen. Quelle: Marco Paetzel

Das Thema S-Bahn war nur eines von vielen, denen sich die sieben Landtagskandidaten des Wahlkreises 7 am Montagabend beim MAZ-Talk stellen mussten. Dabei saßen sie auf einem Podest in der Marwitzer Beat-Fabrik. Und da, wo sonst die Tanzfläche ist, hatten rund 40 Gäste Platz genommen. Moderiert wurde die Talk-Veranstaltung von Sebastian Morgner, MAZ-Lokalchef in Oranienburg.

Ein weiteres großes Thema an diesem Abend waren die Radwege im Landkreis Oberhavel. Paradedisziplin für Clemens Rostock, der für die Grünen kandidiert. Er sei sogar mit dem Fahrrad zum Talk gekommen. Das Thema Radverkehr komme im Verkehrsministerium bislang zu kurz, die Mittel seien gekürzt worden. „Das sieht man nun an den Zuständen der Radwege.“ Innerorts sei es wichtig, dass der Radverkehr mit auf der Fahrbahn verlaufe – statt getrennt auf einem Radweg. „Die meisten Todesopfer unter Radfahrern fahren innerorts auf dem Radweg und werden von rechtsabbiegenden Lkw überfahren, weil sie schlicht nicht gesehen werden.“

Radwege auch abseits von Landstraßen

Auch Ole Gawande ( FDP) forderte, dass das Radwegenetz massiv ausgebaut werden müsse, dafür brauche es Gelder für Bau und Planung. Es sei aber wichtig, dass Radwege durchgängig ausgebaut würden, statt immer nur etappenweise. Einen interessanten Vorschlag brachte CDU-Kandidat Frank Bommert. „Es muss nicht jeder Radweg unbedingt parallel zur Landesstraße verlaufen.“ Auf dem Weg zwischen Schwante und Germendorf etwa gebe es einen Sandweg durch den Wald. „Wenn ich den ausbaue mit einer vernünftigen Schotterstrecke, kostete das einen Bruchteil von dem, was ein Radweg an der Straße kostet und ist viel schneller zu machen. Da sollte man sich mit Land und Kreis einig werden.“

Die Kandidaten stellten sich zu Beginn der Veranstaltung einzeln vor. Quelle: Marco Paetzel

Auch das Thema Tageseinsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren im Landkreis beschäftigte die Runde – gerade tagsüber sind viele Kameraden auswärts auf der Arbeit und fehlen dann beim Einsatz. Jürgen Kurth ( BVB/ Freie Wähler) forderte, dass mehr Mitarbeiter von Gemeinden oder Städten einspringen müssten, um im Zweifel zur Verfügung zu stehen. Die Arbeit der Jugendwehr müsse stärker von den Kommunen unterstützt werden. „Das ist Jugendarbeit, die ihren Namen verdient. Da sind die jungen Leute von der Straße weg und lernen, einander zu helfen.“

Mehr Anerkennung für das Ehrenamt

Ole Gawande indes erklärte, ein Problem der Wehren sei der Übergang von diesen eigentlich gut besetzten Jugendwehren in den aktiven Dienst – vor allem wegen des Studiums oder der Ausbildung. „Wir müssen das Ehrenamt stärken, die Arbeitgeber müssen mehr Verständnis aufbringen“, so Gawande. Frank Bommert ( CDU) indes forderte eine Einsatzfeuerwehr für den Landkreis. Es funktioniere einfach nicht, dass etwa ein Betrieb mit fünf Angestellten zwei für einen Feuerwehr-Einsatz freigeben könne. Den Auftraggebern sei es egal, ob die Leute beim Feuerwehr-Einsatz seien. Die Aufträge müssten in einer vorgegebenen Frist erledigt sein, sonst drohten Vertragsstrafen, erklärte Frank Bommert. „Gerade im Bau stehen wir so unter Zeitdruck“.

MAZ-Talk Landtagskandidaten Wahlkreis 7, Beat-Fabrik Marwitz Quelle: Marco Paetzel

Andreas Noack erklärte, es gebe im Land Brandenburg als Pilotprojekt die Truppmannausbildung 1 – die geringstmögliche Ausbildung bei der Wehr – als Wahlpflichtfach in den weiterführenden Schulen. „Dieses Wahlpflichtfach wird von vielen Schulen, speziell im ländlichen Raum, in Anspruch genommen, damit der Übergang von der Jugendfeuerwehr und dem Eintritt in die Erwachsenenfeuerwehr erleichtert wird“, so Andreas Noack. Man brauche engagierte Lehrer und Pädagogen an den Schulen, die das Wahlpflichtfach anbieten würden. Es dürfe nicht sein, dass bei der Feuerwehr gespart werde, erklärte indes Marco Pavlik. Im Gegenteil, das Ehrenamt müsse attraktiver gemacht werden. „Ob das die kostenlose Nutzung des Nahverkehrs oder anderes ist, müsste man dann sehen. Das Problem ist erkannt.“

Mehr Breitband für das Land

Auch das Thema Breitbandausbau und Verbesserung des Mobilfunkempfangs diskutierten die Landtagskandidaten. Frank Bommert forderte, dass das Land Geld für den Bau von Funkmasten bereitstelle – zunächst 25 Millionen Euro. „Damit wären wir erstmal soweit aufgestellt, dass die Grundlastversorgung besser wäre als jetzt.“ Auch Marco Pavlik erklärte, das Land müsse dafür Geld in die Hand nehmen. „Wir brauchen einen schnellen Ausbau des Breitbandes, nicht nur für die Wirtschaft, sondern für jeden privaten Haushalt“, so der Linke.

Rund 40 Leute waren zum MAZ-Talk gekommen. Quelle: Paetzel

Was den Ausbau angehe, so kritisierte Andreas Noack die Fehler der Privatisierung aus den 1990er-Jahren. Der Kreistag habe erreicht, dass Bund, Land und Kreisverwaltung für rund 40 Millionen Euro weiße Flecken im Landkreis mit schnellem Internet versorgen. „Die Ausschreibungen laufen, und da wird sich in naher Zeit für viele Nutzer im Landkreis wirklich etwas verändern.“ Beim Mobilfunk müsse man den Netzausbau mit „Staatsknete“ vorantreiben. „Da muss der Landtag klar dem Bundestag eine Ansage machen, dass da mehr Druck gemacht wird“, so Noack. Auch AfD-Mann Dietmar Buchberger fordert eine bessere Internetversorgung, gerade in den dünn besiedelten Gebieten. „Wir wollen Arztpraxen teilweise durch Arztbusse ersetzen. Der Kollege muss dann auf Befunde zurückgreifen, die er einsehen muss. Ohne schnelles Internet kann das alles gar nicht funktionieren“, so Dietmar Buchberger. Zumindest dort herrschte Einigkeit.

Von Marco Paetzel