Oberhavel vor der Landratswahl: CDU nominiert Sebastian Busse als Kandidaten

Kremmen

Paukenschlag am Abend: Der CDU-Kreisverband Oberhavel hat am Montag seinen Kandidaten für die Wahl des neuen Landrats bekanntgegeben. Die CDU wird Sebastian Busse, aktuell Bürgermeister von Kremmen, nominieren. Das Wahlergebnis für den 41-Jährigen fiel klar aus: Busse wurde einstimmig nominiert. „Ich traue ihm das zu“, bestätigt CDU-Chef Frank Bommert auf MAZ-Nachfrage. „Wir haben lange überlegt, wer für eine Kandidatur in Frage kommen würde. Unterm Strich haben wir uns für Sebastian Busse entschieden.“

Amtierender Landrat Ludger Weskamp (SPD) geht zum Sparkassenverband

Oberhavels amtierender Landrat Ludger Weskamp (SPD) wird ab 1. Januar 2022 einer neuen Aufgabe nachgehen. Die Verbandsversammlung des Ostdeutschen Sparkassenverbandes hatte ihn zum neuen Präsidenten gewählt. Die Oberhaveler müssen daher nun einen neuen Landrat wählen. Beim Kreistag am Mittwoch werden letzten Schritte eingeleitet und die Termine bekanntgegeben. Nach MAZ-Informationen sollen die Wahlen Ende November und Anfang Dezember (Stichwahl) stattfinden.

Sebastian Busse (2.v.r.) nach der Nominierung als Kandidat für die Landratswahl. Quelle: Privat

CDU setzt auf bürgernahen Kandidaten

Bis dahin wollen Bommert und Co. alles daran setzen, dass ihr Mann dann das Rennen macht. „Mir war wichtig, dass wir jemanden haben, der am Ende auch zwei Legislaturperioden machen kann. Da spielt das Alter auch eine Rolle.“ Sebastian Busse, der aktuell für fünf Jahre Bürgermeister der Ackerbürgerstadt ist, ist 41 Jahre alt. Acht Jahre lang ist eine Legislaturperiode für den Landrat. „Sebastian ist bürgernah. Er ist von hier und nah dran an den Leuten. Er hat auch schon einen anderen Beruf gehabt, bevor er Politiker wurde. Er bringt Lebenserfahrung mit.“ Mit Busse könne man auch „Wahlkampf machen“, so Bommert.

Sebastian Busse blickt zurück: Vier Wochen Bedenkzeit genutzt

„Ich fühle mich bereit“, sagt Sebastian Busse der MAZ. „Frank Bommert hat mich einmal gefragt, ob ich mir das vorstellen könne. Nach vier Wochen Bedenkzeit und Gesprächen mit meiner Familie habe ich mich dafür entschieden. Als Landrat kann man sich noch mehr für die Menschen und Städte und Gemeinden einsetzen.“ Es sei eine tolle Chance. „Ich möchte den nächsten Entwicklungsschritt gehen.“ Busse ist mit Leib und Seele Bürgermeister. Diese Aufgabe gehe er auch bis zum letzten Tag mit Leidenschaft an. „Dass der Landrat jetzt geht, war für viele eine Überraschung“, sagt der Kremmener. „Ich will mich entwickeln. Ich bin mit meiner Art und Weise anders. Mich kann man anfassen. Ich möchte es versuchen und habe deshalb zugesagt.“

Frank Bommert weiß auch, dass die Nominierung nicht bei allen Kremmenern unbedingt auf Wohlwollen stößt. „Sebastian Busse hat sich gut entwickelt. Doch als Landrat ist er noch einen Tick wichtiger für Kremmen und den Landkreis“, sagt der CDU-Kreisvorsitzende. „Ich denke, dass Sebastian der richtige Mann für uns ist.“ Sollte Busse, der in Staffelde lebt, die Wahl verlieren, bleibt er Bürgermeister von Kremmen.

Von Sebastian Morgner