Kremmen

Die Diskussion um einen Schulanbau für die Kremmener Goetheschule und die Frage, wie das finanziert werden kann, treibt die Stadtpolitik nun schon sehr lange um. Und eigentlich schien es, als ob die wegweisenden Entscheidungen auch schon getroffen worden sind. Doch nun könnten die Karten in der Frage nochmal neu gemischt werden.

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) überraschte am Mittwochabend im Sozialausschuss mit der Nachricht, dass die Goethe-Oberschule ihren angemeldeten Mehrbedarf an fünf Klassenräumen zurückgezogen hat. Eigentlich sollte Schulleiterin Beatrix Scheeren dazu vor dem Ausschuss sprechen, doch sie hatte abgesagt. Zur Erinnerung: Es ist ein Anbau an die Goetheschule mit sechs bis neun neuen Räumen geplant. Davon hatte die Grundschule Bedarf für zwei Räume angemeldet, die Oberschule für fünf. Vorübergehend sind die Container am Rand des Schulhofes aufgestellt worden, damit die schnellen Bedarfe schon mal gedeckt werden können. Zudem erinnerte Sebastian Busse daran, dass bereits Nachtragshaushalte beschlossen worden seien, um die Planungen und den späteren Bau finanzieren zu können.

Goethe-Oberschule doch nur zweizügig

Dass die Oberschule nun plötzlich keine weiteren Räume braucht, habe damit zu tun, dass der Landkreis mit der Einrichtung in Kremmen nicht drei-, sondern doch nur zweizügig plane. Das ließ Schulleiterin Beatrix Scheeren dem Ausschuss schriftlich mitteilen. Der Mehrbedarf an fünf Räumen, der noch 2020 angemeldet worden sei, bezog sich auf den Schulbedarfsplan des Landkreises von 2016. In diesem Zusammenhang kritisiert der Bürgermeister, dass die Kommune nicht am Plan teilhaben dürfe. „Ich habe dem Landrat dazu meine Meinung gesagt“, so Busse. Das Verfahren, wie viele Klassenzüge benötigt würden, sei nicht planbar. Die Bedarfsmeldung, so Beatrix Scheeren, sei einst „nach bestem Wissen und Gewissen“ getätigt worden.

„Wir wissen aktuell nicht, wie wir weiter verfahren“, sagte Sebastian Busse am Mittwochabend. Dabei gehe es nicht darum, den Anbau komplett sein zu lassen, ist im Laufe der Debatte betont worden. Nun geht es aber offenbar darum, wie groß er wird, ob dort so viele Räume geschaffen werden wie ursprünglich geplant.

Busse: „Dem Landkreis ist unsere Schule egal“

„Dem Landkreis ist unsere Schule egal“, sagte Sebastian Busse. Stattdessen werde die Oberschule in Velten vergrößert und eine neue in Lehnitz eröffnet. Im Kreistag gebe es einen harten Kampf um den Schulentwicklungsplan, merkte Reiner Tietz (Linke) an. Es gebe harte kommunale Kämpfe darum, wo erweitert werden könne. Auch im Kremmener Nachbarort Oberkrämer gibt es Bestrebungen nach einer eigenen weiterführenden Schule – bislang vergebens.

Reiner Tietz stellte die Frage in den Raum: „Brauchen wir wirklich einen Anbau oder nicht?“ Stefanie Gebauer (UWG/LGU) beantwortet die Frage mit Ja, sie wies darauf hin, dass auch der Hort „Rheinstrolche“ mehr Platz brauche, auch daran müsse gedacht werden. Dem stimmte Heidi Sommer (DUB) zu. Zudem seien in Kremmen diverse Neubaugebiete geplant.

In der Grundschule wird es eng

Und auch in der Goethe-Grundschule im selben Gebäude wird es eng. Schulleiterin Annette Borchert wies darauf hin, dass in den heutigen unteren Klassenstufen kaum noch weitere Kapazitäten für weitere neue Kinder bestehe. Kämen dort – zum Beispiel durch Zuzüge – noch einige Kinder hinzu, könnte es zu einer Klassenteilung kommen, und dann bestünde dort auch noch mehr Raumbedarf.

„Es sagt keiner, dass wir den Anbau nicht brauchen“, sagte der Bürgermeister. Aber bevor eine europaweite Ausschreibung starte, müsse man schauen, ob der Bedarf weniger werde und der mögliche Anbau kleiner. „Dann brauchen wir nicht europaweit ausschreiben.“

Andreas Dalibor (parteilos), der Vorsitzende des Sozialausschusses, fasste die Situation am Mittwochabend so zusammen: „Es wird sich ganz doll einen Kopf gemacht werden müssen.“

Von Robert Tiesler