Kremmen

Publikum war nicht zugelassen – so musste die Feier eher familiär bleiben. In Kremmen ist am Freitagnachmittag das neue Gemeindezentrum an der Kirche eröffnet worden. Dort haben künftig Pfarrer Thomas Triebler und das Sekretariat der evangelischen Kirchengemeinde ihren neuen Standort – der Pfarrer gibt dafür seinen Arbeitsplatz im Beetzer Gemeindehaus auf, in dem er aber wohnen bleibt.

„Es verändert so ein Stück meine Arbeitsprozesse“, sagte der Pfarrer. „Ich habe schon vor, morgens herzukommen, aber ob ich die Gottesdienst-Vorbereitung hier oder zu Hause mache, das weiß ich noch nicht.“ Er wolle versuchen, zu festen Zeiten in Kremmen zu sein.

Anzeige

Torte zur Feier des Tages. Quelle: Robert Roeske

„Der Umzug verlief bisher reibungslos“, sagte Matthias Dill, der das Gemeindesekretariat leitet. Ein bisschen wird es noch dauern, bis alles in Kremmen ist. „Wir nutzen die Zeit auch, um ein bisschen auszumisten.“

Es gibt im Gemeindezentrum nicht nur die Büros und das Archiv, sondern in der Mitte auch einen verglasten Aufenthaltsraum, das Café Kirchturmblick – in dem jeder tatsächlich auf den Kirchturm schauen kann.

Insgesamt betragen die Baukosten etwa 120.000 Euro. Pfarrer Thomas Triebler dankte in seiner kurzen Rede vor allem auch Matthias Dill, der viele Ideen eingebracht habe. Er sagte außerdem, dass dieser Bau nun auch eine Entscheidung für die Kirchengemeinde sei – denn somit befinde sich der Pfarrsitz in der nächsten Zeit in Kremmen.

Mit Blick auf die Kirche. Quelle: Robert Roeske

Dass gerade die Beetzer darüber ein wenig traurig sind, das könne er allerdings auch verstehen. Er wolle am dortigen Gemeindehaus aber weiter festhalten.

Von Robert Tiesler