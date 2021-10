Kremmen

42 „Skatbrüder“ und drei „Skatschwestern“ fanden sich am Sonntag zum Bürgermeisterpreisskat in der Kremmener Stadtparkhalle ein. Gastgeber Sebastian Busse begrüßte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die alle ihren Impf-, Genesungs- oder Negativ-Testnachweis vorzeigen konnten. Es galt die 3-G-Regelung, die unproblematisch umgesetzt werden konnte.Zusätzlich war das Testzentrum extra geöffnet worden, wer keinen Nachweis dabei hatte, konnte sich testen lassen und mit entsprechendem Negativ-Test am Turnier teilnehmen.

Parallel fand zum zweiten Mal ein Rommé-Turnier statt. Dazu fanden sich zwölf Spielerinnen ein.

Um kurz nach 13 Uhr wurden die Sitzplätze ausgelost. Dann kamen die frischen Kartenspiele zum Einsatz und die Jagd nach dem besten Blatt begann. Ein Spieler konnte den ersten Durchgang bereits mit überragenden 1811 Punkten abschließen, auch im zweiten Durchgang blieb ihm Fortuna hold und so beanspruchte am Ende Skatfreund Olaf Berger mit insgesamt 3010 Punkten den Sieg des Turniers. Skatfreund Detlef Weigel folgte mit insgesamt 2765 Punkten auf den zweiten Platz und Skatfreund Andreas Meyer sicherte sich mit achtbaren 2591 Punkten den dritten Platz.

Regina Buchholz gewinnt das Rommé-Turnier. Quelle: Stadt Kremmen

Die Damen wurden von den Herren dieses Mal auf die Ränge verwiesen, Andrea Müller hatte 1848 Punkte und belegte den 21. Platz, Brigitta Kähler belegte mit 1710 Punkten Platz 27, direkt dahinter auf Platz 28 landete Renate Knappe mit 1669 Punkten.

Bei den Rommé-Spielerinnen hingegen ist das Spielziel die geringste Punktzahl zu sammeln. Dies gelang Regina Buchholz mit 281 Punkten nach 30 Spielen, gefolgt von Burglind Wichmann mit 310 Punkten und Rita Bühnemann mit 491 Punkten.

Mit leeren Händen ging niemand nach Hause. Sebastian Busse hatte stattliche Preise aufgefahren, es gab Fleisch- und Wurstwaren aber auch Bücher zu gewinnen. Zudem kam ein Spendenbetrag in Höhe von 200 Euro zusammen, der dem Nachwuchs des FC Kremmen zur Verfügung gestellt werden wird. Die Übergabe der Spende erfolgt beim ersten Preisskat des FC Kremmen noch in diesem Jahr, ein genauer Termin wird noch mitgeteilt.

Bürgermeister-Preisskat 2021 in Kremmen. Quelle: Stadt Kremmen

Der Bürgermeister dankt allen Spielerinnen und Spielern für ihre Teilnahme und dem Team um Olaf Darkow vom Stadtparkbistro für die tolle Bewirtung. Denn neben Kaffee, Kuchen und Getränken gab es an diesem Tag auch Würstchen vom Grill.

Von MAZonline