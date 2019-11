Vehlefanz

Ein 78-jährige Opel-Fahrer hat nach eigenen Angaben am Donnerstagabend gegen 21 Uhr aufgrund der Dunkelheit einen in der Bärenklauer Straße in Vehlefanz geparkten Pkw Honda zu spät gesehen und ist mit diesem kollidiert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15 000 Euro.

Alkoholtest ergab 1,47 Promille

Bei dem 78-Jährigen fiel den Beamten während der Unfallaufnahme Atemalkoholgeruch auf, weshalb ein Test durchgeführt wurde. Dieser ergab einen Wert von 1,47 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er musste zudem aufgrund seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde auch die angeordnete Blutprobe entnommen.

Von MAZonline