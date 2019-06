Kremmen

Am kommenden Montag, 24. Juni, kommen in Kremmen und den Ortsteilen sämtliche Ortsbeiräte das erste Mal zusammen. Dort werden von den jeweiligen Mitgliedern auch die Ortsvorsteher gewählt.

Beginn ist um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle in Beetz, im Bürgerhaus in Hohenbruch, in der Alten Schule in Groß-Ziethen, Sitzungsraum der Gemeinde in Flatow, im Bürgerzentrum in Staffelde und im Ratssaal in Kremmen. Die Sommerfelder beginnen um 19.30 Uhr im Sitzungssaal hinter der alten Schule.

Die Kremmener Stadtverordneten kommen in der neuen Besetzung erstmals am Dienstag, 25. Juni, um 19 Uhr im Ratssaal zusammen. Dort wird auch die Person gewählt, die das Gremium leiten soll.

Von MAZonline