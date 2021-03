Im Kremmener Ortsbeirat ist über den Umzug der Bibliothek in die ehemalige Drogerie am Marktplatz diskutiert worden. Es gebe Vor- und auch Nachteile. Es handele sich nicht um eine Dauerlösung, hieß es

Ortsbeirat: Bibliothek in der ehemaligen Drogerie ist keine Dauerlösung

