Kremmen

Das Ortsschild am Kremmener Schlossdamm soll versetzt werden. Derzeit steht es etwa in Höhe der Hausnummer 9 und soll künftig etwa 100 Meter südlicher in Richtung der Landesstraße 170 stehen.

Hintergrund für die geplante Maßnahme ist ein städtisches Bauvorhaben am Schlossdamm. „Durch die beabsichtigte Errichtung eines Feuerwehrgebäudes auf der westlichen Seite der L 19 wird sich vor Ort der Eindruck der geschlossenen Ortslage verändern“, sagt Kremmens Bauamtsleiter Enrico Wiesner in einer entsprechenden Beschlussvorlage für den Ortsbeirat. „Darüber hinaus soll mit dieser Maßnahme dazu beigetragen werden, die Gefahr von Unfällen zu mindern, da dieser Bereich dann mit maximal 50 km/h befahren werden soll.“

Die vorgeschlagene Verfahrensweise basiere auf einer Forderung des Landesbetriebes Straßenwesen im Rahmen seiner Beteiligung am Bebauungsplan-Verfahren für den Neubau des Feuerwehrgebäudes.

Der Kremmener Ortsbeirat berät dazu am Montag, 30. November, ab 19 Uhr im Rathaus.

Von Robert Tiesler