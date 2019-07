Ingo Sievers (44) aus Sommerfeld ist der Vorsitzende des Fördervereins für die Sommerfelder Kita und die Beetzer Grundschule. „Wenn ich was kriege, dann ist es auch klar, dass ich mich einbringe“, sagte er sich, als er 2010 in den Verein eintrat. Ein Porträt in der Reihe „Treue Seele“.