Kremmen

Kremmens evangelischer Pfarrer Thomas Triebler bietet digitale Gruppentreffen an. Das kündigte er im Gemeindebrief an. „Damit auch die lebensälteren Gemeindeglieder, die sich sonst regelmäßig in den Gruppen treffen, die Möglichkeit eines digitalen Gruppentreffens haben, lade ich die Gemeindegruppen zu Telefonkonferenzen ein“, teilt er mit. „Das gilt für die behördlich angeordnete Zeit der Kontaktbegrenzung. Zu den üblichen Zeiten des Gruppentreffs findet dann die Zusammenkunft der Gruppe in einer Telefonkonferenz statt.“

Es funktioniere ganz einfach. Es müsse eine bestimmte Telefonnummer gewählt und eine PIN-Nummer eingegeben werden. „Für die Teilnehmer der Telefonkonferenz entstehen keine Extragebühren. In den nächsten Tagen tauschen wir uns über die genauen Modalitäten aus und können hoffentlich bald loslegen“, kündigte Thomas Triebler an.

Von MAZonline