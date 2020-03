Kremmen

Wegen der Situation rund um das Corona-Virus, musste der Kremmener Frühjahrsputz abgesagt werden. „Somit wurde aus , Kremmen putzt und pflanzt’, dann eben , Kremmen pflanzt’, sagt Kremmens Ortsvorsteher Eckhard Koop. „Die geplante Putzaktion, zu welcher sich schon 17 Grundschüler und deren Eltern, Jugendliche des Jugendklubs und zahlreiche Bürgerinnen und Bürger angemeldet hatten, viel dem Corona-Virus ebenso zum Opfer, wie auch das nach getaner Arbeit vorgesehene gemeinsame Essen aus der Gulaschkanone des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr.“

Trotzdem wolle sich der Kremmener Ortsbeirat bei allen bedanken. „Unser Dank gilt auch denen, die diesen Tag organisierten, Bestellungen und Koordination vornahmen sowie halfen, die 17 Bäume in die Erde zu bringen, zu stützen und die Sponsorenschilder anzubringen“, so Koop weiter. Die Aktion habe gezeigt, wie gut und effektiv die Zusammenarbeit und der Zusammenhalt sein kann. „Ein weiterer positiver Effekt ist, dass nun weitere 17 Bäume in unserer Stadt Sauerstoff produzieren werden und jeder der Baumspender die Entwicklung seines Baumes verfolgen kann. Die Putzaktion wollen wir zu einem späteren Zeitpunkt nachholen oder als komplette Aktion dann wieder unter , Kremmen putzt und pflanzt’ weiter führen“, erklärt Eckhard Koop.

Von MAZonline