Pläne geplatzt: Kremmens Stadtverordnete stimmen gegen der Übertragung des Klubhauses an die Woba 

Kremmen

Die Stadtverordnetenversammlung von Kremmen hat am Donnerstagabend intensiv über die Zukunft des Klubhauses beraten. Die DUB-Fraktion hatte gefordert, das historische Gebäude, das 1999 geschlossen wurde, an die Wohnungsbaugesellschaft Woba zu übertragen. Nach einer langen Diskussion wurde die Beschlussvorlage mit sechs Ja-Stimmen, elf Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen abgelehnt. Damit bleibt die Zukunft erst einmal weiterhin ungewiss. Die Verwaltung zieht nun jedoch eine öffentliche Ausschreibung in Betracht, um doch noch einen geeigneten Investor zu finden.

Große Sorgen bei privatem Investor

Genau diese Variante ist jedoch bei vielen Abgeordneten mit großen Befürchtungen besetzt. So sieht etwa Christoph Brunner (DUB) die Gefahr, dass es sich mit dem Klubhaus dann ähnlich verhält, wie mit dem See, der an einen Investor ging, der die Bademöglichkeiten nun stark eingeschränkt hat. Die DUB-Fraktion und auch die Initiative Klubhaus AG wünschen sich, dass zusätzlich zur Plentz-Filiale im Erdgeschoss die Bibliothek, ein Bürgertreff und ein Veranstaltungssaal betrieben werden. Als zweiter Teil des Mammutprojektes sollen auf dem hinterm Klubhaus liegenden Grundstück etwa 16 neue Wohnungen gebaut werden. Diese sollen seniorengerecht und barrierefrei sein.

Bürgermeister Busse befürwortet Bau von Wohnungen

Malte Voigts ( CDU), der ebenfalls einmal als Investor Interesse am Klubhaus hatte, glaubt nicht, dass mit der Übertragung an die Woba alle Wünsche der Kremmener erfüllt werden. Gleichwohl sei der jahrelange Stillstand unerträglich. Auch Reiner Tietz (Linke) befürchtete, dass sich mit einer Übertragung an die Woba dennoch nichts ändern würde. Bürgermeister Sebastian Busse ( CDU) möchte beide Vorhaben, die Sanierung des Klubhauses und die neue Wohnbebauung, getrennt voneinander betrachten. Denn die Woba würde für die Sanierung des Klubhauses vermutlich weniger Fördermittel bekommen, als die Stadt. Das Grundstück, welches für die Wohnbebauung infrage kommen würde, sei jedoch ein wahres Juwel für die Stadt. „Hier bin ich für die Übergabe an die Woba“, sagte Busse vor der Abstimmung. Insgesamt 1,2 Millionen Euro hat die Stadt Kremmen in den vergangenen Jahren bereits in das Klubhaus investiert. 700 000 Euro Fördermittel vom Land stehen sogar noch zur Verfügung. Wenn die Stadt das Gebäude an einen Investor verkaufen würde, wäre diese Fördersumme quasi weg, würde an eine andere Kommune gehen.

Von Wiebke Wollek