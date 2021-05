Kremmen

Behutsam lässt Julius das Netz zu Wasser. Damit will der 13-Jährige in den nächsten 60 Minuten sämtliches Plastik stromabwärts auffangen. Er und seine beiden Mitschüler der Goethe-Oberschule in Kremmen haben am Donnerstag den Biologie-Unterricht an den Ruppiner Kanal verlegt. Unter Anleitung von Lehrerin Esther Luther sind sie Teil eines europaweiten Forschungsprojekts – „Plastic Pirates – Go Europe“.

Schutz von Flüssen, Bewusstsein stärken

Dabei handelt es sich um eine länderübergreifende Aktion verschiedener Ministerien in Deutschland, Portugal und Slowenien und findet im Rahmen ihrer Trio-Präsidentschaft im Rat der Europäischen Union statt. Ziel ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung und den Schutz von Flüssen als natürliche Ressourcen zu stärken und den Mehrwert internationaler Forschungszusammenarbeit hervorzuheben.

Die Aktion ruft Jugendliche dazu auf, sich mit dem Thema Plastikmüll in der Umwelt – insbesondere in und an Gewässern unterschiedlicher Art – auseinanderzusetzen. Geplant ist eine Ausweitung der Aktion auf die gesamte Europäische Union, sodass weitere Länder Europas künftig ebenfalls an der Aktion teilnehmen können, um die Plastikverschmutzung gemeinsam zu bekämpfen. Dafür werden alle Daten forschend begleitet und ausgewertet.

Nichts entgeht ihren scharfen Blicken

Ben und Cassandra sind am Flussufer unterwegs. Die beiden 13-Jährigen suchen Plastikmüll in neun genau abgemessenen Bereichen. Jedes noch so kleine Teil wird zusammengetragen, fotografiert und dokumentiert. Nichts entgeht ihren scharfen Blicken. Was genau zu tun ist haben die Schüler bereits zuvor im Unterricht besprochen. Hier sind sie auch das ihnen zur Verfügung gestellte Material durchgegangen und haben sich mit dem Thema beschäftigt.

Ihre Ergebnisse werden die drei Siebtklässler im Anschluss in eine große Datenbank eintragen, worauf die Wissenschaftler zugreifen können. Die Werte aus allen teilnehmenden Ländern können so ausgewertet werden. Auf der ganzen Welt ist Plastikmüll in Flüssen und Meeren ein Problem. Der Abfall im Ruppiner Kanal gelangt über Havel und Oder bis zur Ostsee und so früher oder später in die ganze Welt. Was sind die Ursachen dafür. Was kann man dagegen tun?

Damit beschäftigen sich Julius, Ben und Cassandra zurzeit im Unterricht. Das Projekt passe sehr gut zum aktuellen Stoff. „Wir behandeln gerade das Thema Nahrungsquelle Wald und See sowie Müllentsorgung und Recycling“, sagt Lehrerin Esther Luther. Sie hatte bereits im vergangenen Jahr von den „Plastic Pirates“ gehört, aber wegen Corona nicht umsetzen können. Das holt sie nun nach – mit einem regionalen Bezug am Ruppiner Kanal.

„Für die Schüler ist das eine spannende Abwechslung. Sie kommen raus und machen was Sinnvolles“, so Ester Luther weiter. „Und nur Arbeitsblätter über Müll auszufüllen gehört nicht dazu.“ Durch den momentanen Wechselunterricht wird sie das Projekt mit zwei verschiedenen Gruppen an jeweils anderen Stellen entlang des Ruppiner Kanals durchführen. Insgesamt sind sieben Schüler in ihrem Kurs.

