Politik hinter Plexiglasscheiben: Das sagen Oberhavels Landtagsabgeordnete

Oberhavel

Seit Mittwoch tagen die Landtagsabgeordneten hinter Plexiglasscheiben. Das Coronavirus sorgt auch im Potsdamer Parlament für besondere Bedingungen. Für Andreas Noack ( SPD) und Frank Bommert ( CDU) war die 15. Sitzung im Landtag anders. Die Masken im Gepäck fanden die beiden Politiker einen veränderten Arbeitsplatz vor – umringt von Plexiglasscheiben. Es lief nicht immer glatt.

Der Arbeitsplatz von Andreas Noack. Quelle: privat

„Wir sind gut eingeschalt von den Wänden. Es ist schon etwas ungewohnt, weil man alles schwerer versteht. Mein Nebenmann ist noch zu hören. Doch zwei Plätze weiter versteht man schon nichts mehr“, erzählt SPD-Mann Andreas Noack, der in Velten lebt. „Der Abstand wird eingehalten. Einige Politiker sitzen auch auf der Zuschauer-Tribüne.“

Das in der Coronazeit der Landtag tagen muss, ist klar. „Es muss ja weitergehen. Es müssen Entscheidungen her. Es gibt Schlimmeres, wir werden es überstehen. Und noch sind die Scheiben ja sauber“, so Noack, der am Donnerstag von 10 bis 19 Uhr im Landtag weilte und auch am Donnerstag und Freitag in Potsdam ist. „An unseren Plätzen direkt besteht keine Maskenpflicht. Da schützen ja die Plexiglasscheiben uns und die anderen. Auf den Gängen des Landtages und beim Verlassen des Saals müssen wir aber Maske tragen. Das ist aber in Ordnung. Ich wüsste nicht, wie es laufen sollte, wenn die Pandemie den Landtag treffen würde.“

Bommert : „Ein Mundschutz und der Mindestabstand hätten es auch getan“

Nicht ganz begeistert und „bizarr“, findet Frank Bommert ( CDU) die Maßnahmen. „Nach vorne und hinten haben wir große Wände“, erklärt der Politiker. Zum Nachbarn seien die Plexiglasscheiben aber abgeschrägt. „Ich finde das schon ein wenig überzogen. Ein Mundschutz und der Mindestabstand hätten es auch getan.“ Der werde eingehalten. „Statt vier Politikern sitzen jetzt nur noch zwei in einer Reihe.“ Hauptproblem sei die Kommunikation. „Die Akustik ist schon anstrengend. Man hört nichts. Wenn man interne Gespräche führen will, muss man rumlaufen und hat dann doch irgendwie plötzlich Kontakt zu anderen“, so Bommert, der am Donnerstag eine rosa Maske trug.

Der Arbeitsplatz von Frank Bommert Quelle: privat

Die Sicherheit gehe aber am Ende vor. „Gerade die Risikogruppen müssen geschützt werden.“ Warum die Plexiglasscheiben in der Nacht aus Ulm angeliefert worden sind, irritiert den Mann aus Oberhavel. „Wir haben genug Firmen in Brandenburg, die das auch hätten machen können. Da bleibe ich dran.“

Von Sebastian Morgner