Staffelde

Ein 44-jähriger VW-Fahrer befuhr am frühen Dienstagabend die A24 in Richtung Berlin. Durch Beamten der Autobahnpolizei wurde das Fahrzeug an der Anschlussstelle Kremmen angehalten und kontrolliert.

Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug nicht zugelassen ist und die angebrachten Kennzeichen nicht vergeben sind. Die Kennzeichen wurden sichergestellt und dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird nun gegen ihn polizeilich ermittelt.

Von MAZonline